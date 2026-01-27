La infantil ÏD Kids, a concurso de acreedores en Francia

Modaes

ÏD Kids entra en los juzgados en Francia. El grupo galo, propietario de marcas como Okaïdi, Obaïbi y Oxybul, ha comenzado un proceso de redressement judiciare (equivalente al concurso de acreedores en España) para sus operaciones en Francia. El próximo lunes 3 de febrero tendrá lugar la audiencia.

La compañía, fundada en 1996, cuenta con más de 270 sucursales que emplean a alrededor de 2.000 empleados en Francia. El grupo ha especificado que sus tiendas franquicias y sus filiales extranjeras no se verán afectadas, ni tampoco la marca Jacadi Paris.

Esta decisión pretende impulsar financieramente a ÏD Kids mediante la congelación de sus deudas, permitiéndole así preservar sus operaciones en su mercado local.

Okaïdi, la principal marca de ÏD Kids, concluyó su ejercicio fiscal 2024 con una facturación de 35 millones de euros en España

ÏD Kids está presente en más de 70 mercados a nivel internacional y cuenta con 1.200 puntos de venta que emplean a cerca de 6.000 personas a nivel global. La compañía concluyó 2025 con una cifra de negocio de 800 millones de euros.

La empresa mantiene como motor principal de su negocio a su marca Okaïdi, que concluyó el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 35 millones de euros en España, un 9% más en superficie comparable, y con un resultado bruto de explotación (ebitda) disparado un 87%, el mejor registro desde que desembarcó en el país en 2002.

El grupo echó a andar en 1996, cuando Jean Duforest y Jean-Luc Souflet se hicieron cargo de la actividad del grupo Camaïeu, con treinta tiendas y cien empleados. En 2000, se lanzó la marca Okaïdi, que continúa siendo el pilar de la empresa.