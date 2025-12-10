Menos, pero más espectaculares: Inditex sube de nivel con su nueva generación de tiendas

Triana Alonso

Adentrarse en el nuevo flagship de Zara en la avenida Diagonal de Barcelona tiene poco que ver con la experiencia que durante años se ha asociado al fast fashion. El espacio de estilo doméstico y sofisticado, concebido por el arquitecto belga de prestigio Vincent Van Duysen, se articula a partir de la luz y de un interiorismo depurado que invita a recorrerlo sin prisa.

Zara ya no quiere presentar tiendas al uso que prioricen la venta en cadena, sino apostar por espacios estratégicos, con presentaciones que sostengan la narrativa de su nueva etapa. Más premium, más diseño, más innovación y más cool son las claves del nuevo tono, que deja una red de menos tiendas, pero concebidas para dejar huella.

La compañía ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con 5.527 tiendas en todo el mundo, 132 menos que un año antes. El ajuste afecta a buena parte de sus cadenas, de Zara a Massimo Dutti, pasando por Oysho y Stradivarius. Sólo Bershka y Lefties han sumado aperturas netas, con cuatro más hasta 859 tiendas y diez inauguraciones hasta 213 establecimientos, respectivamente. La dinámica responde a un movimiento que el grupo lleva ejecutando desde el inicio de su plan de renovación del parque comercial, que consiste en absorber unidades pequeñas en favor de macrotiendas donde el surtido es más amplio y la experiencia de compra optimizada.

Esa visión se ha acelerado desde que Marta Ortega asumió la presidencia en 2022. El grupo ha fortalecido su presencia en ubicaciones prime y ha puesto el diseño, la fotografía y la arquitectura en el centro de su identidad visual. Aperturas en arterias comerciales como los Campos Elíseos en París, Serrano en Madrid, Corso Vittorio Emanuele en Milán o la reforma de Zara prevista para el año que viene en la neoyorquina Quinta Avenida son pasos clave en la hoja de ruta del conglomerado que ahondan en la ambición de esta etapa.

Zara Man amplía su red de ‘flagships’ de alta gama con su nueva tienda en el Palazzo Verospi de Roma

En Roma, Zara Man acaba de subir la persiana de un nuevo establecimiento situado en el número 374 de la Via del Corso, un espacio que sigue la línea de estilo y el concepto de las tiendas de hombre ya inauguradas en Madrid, Zúrich y California. “El lanzamiento reafirma el compromiso continuo de Zara con la innovación de formatos que responden a las preferencias y estilos de vida de sus clientes”, han asegurado desde la compañía gallega.

A través de una superficie de 700 metros cuadrados y dos plantas, la cadena dedica espacios a las colecciones deportivas de Zara Athleticz, a las colecciones premium englobadas bajo la línea Origins, a las fragancias o incluso a una cafetería temporal. La marca se ha asentado así en el histórico Palazzo Verospi de Roma, un espacio que llegó a acoger la antigua sede del Banco di Credito Italiano.

Diagonal es el ejemplo más reciente, pero no el único. En Serrano, Zara puso en marcha su tercer Apartamento, un espacio de alta gama que fusiona las colecciones de moda y hogar con lanzamientos exclusivos, un diseño cuidado y un espacio de café. En ese mismo eje, la apertura de Zacaffé, el concepto propio del grupo, marcó la importancia de la entrada de la hospitalidad en la experiencia comercial. Es una pieza discreta y puntual en el conjunto, pero cambia la forma en que se entiende la visita a tienda y se adapta a nuevos mercados afines a la propuesta, como Corea del Sur o Japón.

El concepto no se limita a España. Osaka es la primera ciudad fuera del territorio nacional en incorporar la combinación de moda y cafetería, acompañando otra gran apertura de Zara en el país. En Mánchester, la última tienda de la cadena utiliza una estructura inédita de shop-in-shop que afina la presentación del producto. La línea de acción continúa siendo la misma: más metros, más intención, más experiencia y más storytelling visual.

Inditex ultima la reapertura de Zara en la Quinta Avenida de Nueva York para 2026

En Estados Unidos, la compañía trabaja en la ya mencionada reforma de su tienda de la Quinta Avenida y en una nueva apertura en San Francisco. A la vez, Bershka desembarcará en 2026 en Miami con dos tiendas después de haber consolidado su presencia digital en el país. Será el primer movimiento físico de la cadena desde el pop up temporal de 2017 en Broadway y confirma que Inditex está actuando con una lógica de “expansión selectiva” descrita por su consejero delegado, Óscar García Maceiras. Zara, por su parte, ha sumado recientemente aperturas como la de Las Vegas y Charlotte (Carolina del Norte) y la compañía considera mantener un amplio potencial de crecimiento, dada su limitada cuota y la fragmentación del mercado.

Las iniciativas en el canal retail no funcionan solas. El grupo presidido por Marta Ortega acumula varios ejercicios sumergido de lleno en una estrategia centrada en elevar y sofisticar su oferta de productos, ganando legitimación en el ámbito del diseño a través de colaboraciones selectivas con creativos de prestigio en el sector, o incluso galardonados por LVMH, o impulsando iniciativas como eventos y espacios pop up en emplazamientos hasta ahora únicamente reservadas para el lujo, como fue el caso de su aterrizaje efímero en la parisina avenida Georges V, donde presentó su colaboración con celebridades de prestigio como Almodóvar o Steven Meisel.

Estos movimientos se producen en un contexto financiero que sopla a favor. En los nueve primeros meses del ejercicio, las ventas han alcanzado 28.171 millones de euros, un avance del 2,7%; mientras que el beneficio neto se ha situado en 4.622 millones, un 3,9% más. A tipos de cambio constantes, el crecimiento de las ventas habría sido del 6,2%. El margen bruto se ha ampliado hasta el 59,7% de las ventas, con una mejora interanual de 27 puntos básicos.