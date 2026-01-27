LVMH eleva a 94% su control de Loro Piana tras invertir 1.000 millones

Modaes

LVMH sube su apuesta por Loro Piana. Coincidiendo con la presentación de sus resultados anuales, el grupo francés ha confirmado este martes la recompra parcial de las acciones que mantenía la familia Loro Piana, una operación ejecutada en 2025.

A través de esta operación, el grupo de Bernard Arnault ha elevado su participación al 94% desde el 85%, tras adquirir un 9% adicional por 1.000 millones de euros mediante una opción de compra, ejercida según los términos del acuerdo sellado en 2013. Con este movimiento, la marca italiana queda valorada en 11.000 millones de euros.

Maria Luisa y Pier Luigi Loro Piana mantendrán su asiento en el consejo de administración. LVMH enmarcó su continuidad en la preservación del legado de la casa y en el seguimiento estratégico de la siguiente etapa de crecimiento.

El hólding se hizo con el 80% de Loro Piana en 2013 por 2.000 millones de euros, con una valoración empresarial de 2.700 millones de euros. La opción ahora ejecutada formaba parte de ese acuerdo y culmina un proceso de integración que el grupo lleva más de una década afinando.

LVMH refuerza su inversión en Loro Piana, iniciada en 2013

LVMH no desglosa ventas por marca, pero el mercado sitúa a Loro Piana como uno de los activos de mayor tracción dentro de moda y marroquinería. Fuentes sectoriales estiman que el negocio ronda 2.500 millones de euros y lo colocan como el tercer mayor motor de la división, por detrás de las maisons Louis Vuitton y Dior.

En la cúpula, la marca reforzó su perfil ejecutivo con el nombramiento de Frédéric Arnault como consejero delegado, tras su etapa al frente de la división de joyería de LVMH. Sustituyó a Damien Bertrand, que pasó a ocupar el cargo de coconsejero delegado de Louis Vuitton.

Con raíces en el comercio de lana y tejidos finos desde comienzos del siglo XIX, la firma se asentó como lanificio en 1924 en Quarona (Italia) y fue construyendo su salto del textil al lujo. Hoy combina colecciones de prêt-à-porter, accesorios y una línea de interiores con la fabricación de textiles de alta gama, también como proveedor de terceros.

El negocio de marca se apoya en el control de fibras y en una cadena de suministro especializada, con vicuña en Perú, cachemira en Mongolia y lanas finas en mercados como Nueva Zelanda y Australia. En retail, Loro Piana ha revisado su red comercial con movimientos como la ampliación de su tienda de New Bond Street en Londres y la apertura de un flagship en Rodeo Drive, en Los Ángeles.

El anuncio se produce con el telón de fondo de los resultados anuales del grupo, presentados este martes. LVMH cerró 2025 con una facturación de 80.807 millones de euros, con un descenso de 1% en orgánico y de 5% en cifras reportadas. El resultado operativo se situó en 17.755 millones de euros, con un margen operativo de 22%, mientras el beneficio neto atribuido alcanzó 10.878 millones. En su intervención, Bernard Arnault defendió la solidez del grupo y apuntó al empuje de la demanda local y a la “deseabilidad” de sus marcas como palancas para sostener el negocio.