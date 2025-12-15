Decathlon se alía en India con Ecosis para impulsar poliéster reciclado textil a textil

Modaes

Decathlon Sports India y Ecosis han firmado un memorando de entendimiento para colaborar en el desarrollo y la aplicación de poliéster reciclado de textil a textil en prendas deportivas. El acuerdo, hecho público por la start up tecnológica, propiedad de Filatex India, busca avanzar en modelos de circularidad dentro de la industria del deporte, reduciendo la dependencia de materias primas vírgenes y dando una segunda vida a los residuos textiles.

En el marco de esta alianza, Decathlon Sports India llevará a cabo pruebas estructuradas con chips y filamentos de poliéster reciclado desarrollados por Ecosis, integrándolos en su ecosistema de fabricación. Ambas compañías trabajarán de forma conjunta para “explorar soluciones que permitan mantener los residuos textiles en circulación y avanzar hacia un modelo productivo más sostenible”, aseguran en un comunicado.

Ecosis ha desarrollado una tecnología patentada capaz de transformar residuos textiles descartados en “poliéster de calidad equivalente al material virgen”. La compañía defiende que el fin de vida de una prenda no debe suponer el final del material, sino una oportunidad para reintroducirlo en la cadena de valor a través de procesos industriales circulares.

La colaboración cobra especial relevancia en un momento clave para Ecosis, cuya planta comercial se encuentra actualmente en construcción y tiene previsto iniciar operaciones en 2026. Para la compañía, el acuerdo con un grupo del tamaño y la capacidad industrial de Decathlon “supone un paso decisivo para trasladar la circularidad del plano conceptual a la ejecución” a gran escala.

Ecosis se encuentra en plena construcción de su planta comercial en India y tiene previsto iniciar operaciones en 2026

Publicidad

Decathlon Sports India forma parte del grupo francés Decathlon, uno de los mayores distribuidores de artículos deportivos del mundo, con una fuerte apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la producción responsable. En el mercado indio, la compañía ha ido ampliando su base industrial y de proveedores, integrando progresivamente criterios ambientales en el desarrollo de materiales, procesos y productos.

Por su parte, Ecosis se posiciona como una start up, subsidiaria al 100% de Filatex India Limited, especializada en soluciones tecnológicas para la gestión y valorización de residuos textiles, con el foco puesto en el reciclaje químico de poliéster. Bajo la premisa de “convertir residuos en valor”, la compañía trabaja para ofrecer alternativas industriales que permitan a marcas y fabricantes avanzar hacia modelos circulares, en un contexto de creciente presión regulatoria y medioambiental sobre la industria de la moda y el textil.

La nueva planta comercial que Ecosis tiene en construcción está ubicada en Dahej, en el estado de Gujarat, en India. Se trata de un proyecto industrial con capacidad para reciclar hasta 110 toneladas métricas de residuos textiles de poliéster por día y con previsión de estar operativo en septiembre de 2026, según ha publicado recientemente Apparel Resources.