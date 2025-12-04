Decathlon mueve ficha en Milán Cortina 2026: será proveedor oficial del Comité Paralímpico

Modaes

Decathlon, a por los Juegos. El gigante francés de moda y equipamiento deportivo será el proveedor oficial de los uniformes del Comité Paralímpico Internacional en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Diseñadores e ingenieros de la compañía han concebido un total de 350 equipaciones completas y 8.000 piezas.

La compañía equipará a toda la delegación del Comité, incluidos miembros de la Junta Directiva, personal y consultores que forman parte de los Juegos, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo del próximo año.

En los últimos días, también se han dado a conocer otras marcas del sector que colaboran como patrocinadoras para los equipos participantes del evento deportivo. El grupo italiano Moncler, especializado en moda outdoor regresará al epicentro de los deportes de invierno como patrocinador oficial del Comité Olímpico Brasileño y como sponsor técnico de la Federación Brasileña de Deportes de Nieve.

Decathlon se suma a El Pulpo y a Abercrombie&Fitch en el campo de juego

La moda deportiva continúa acercándose al terreno de práctica y las competiciones. En noviembre, se anunció también el patrocinio de El Pulpo a la selección femenina de fútbol sala. La compañía gallega diseñó el traje oficial del equipo, con el que viajaron a Filipinas para participar en el mundial femenino.

Al otro lado del charco, las marcas de moda y lifestyle también han apuestan por el deporte. Abercrombie&Fitch anunció el pasado septiembre su colaboración con La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), siendo la primera vez que la Liga cerró un acuerdo de patrocinio.

Decathlon, por su parte, abrió el pasado agosto dieciocho nuevos espacios repartidos en tiendas de toda España dedicados a fútbol, siguiendo su estrategia de especialización en diferentes deportes, anunciada el pasado julio. El gigante, que cuenta con el español Javier López al frente del negocio, cerró el ejercicio 2024 reduciendo tanto ventas como beneficio en el mercado nacional, tras un 2023 en el que todavía creció, aunque tímidamente. La filial española de Decathlon anotó en 2024 un resultado neto de 71,44 millones de euros, lo que supone una caída del 42,3% respecto a los 123,8 millones de euros, del ejercicio precedente.