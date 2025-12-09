Calvin Klein aterriza con un nuevo ‘flagship’ en el Soho en pleno reposicionamiento

Modaes

Calvin Klein avanza con una nueva tienda en el Soho en pleno reposicionamiento de la marca, relanzada a tenor de sus imágenes de marca como Bad Bunny o Rosalía. Se trata de un flagship de alrededor de 280 metros cuadrados en el número 530 de Broadway.

La tienda pretende conservar el carácter arquitectónico del barrio y mantiene elementos originales como las columnas de hierro fundido, vigas de madera y paredes de ladrillo. En su interior, la tienda acoge tanto las colecciones de ropa interior como de denim, prendas para hombre y mujer, accesorios y fragancias, según ha avanzado WWD.

Se trata de un flagship más pequeño que los inaugurados los últimos meses en Tokio o en París, pero está asentado en “una ubicación clave de una de las ciudades más importantes del mundo”, ha señalado el presidente David Savman.

De hecho, esta es la única tienda física de la compañía en la ciudad, tras cerrar su establecimiento insignia de Madison Avenue en 2019. “El retail continúa siendo una piedra angular para la estrategia de Calvin Klein de cara al futuro”, ha afirmado Savman, que prevé “seguir invirtiendo y renovando el parqué de tiendas actual” en ciudades clave.

PVH, el grupo estadounidense propietario de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, ha elevado previsiones para el conjunto del ejercicio tras un segundo trimestre en que tanto ventas como beneficio evolucionaron al alza gracias, en parte, a las campañas de Calvin Klein. Son los resultados de una estrategia que pasó por volver a las icónicas campañas de la marca. El actor Jeremy Allen White fue el encargado de protagonizar la campaña primavera-verano 2024 de Calvin Klein, con un impacto económico valorado en 74 millones de dólares, según datos de PVH.

En este punto, el pasado septiembre Calvin Klein volvió a la pasarela de Nueva York, en una segunda colección tras más de seis años de ausencia. Las impulsoras, Veronica Leoni, directora creativa, y la exconsejera delegada Eva Serrano. Esta segunda colección fue protagonizada por la realidad urbana, en la línea de lo que ha estado proponiendo la marca en los últimos meses de la mano de perfiles como Bad Bunny durante la campaña de primavera-verano 2025. A Bad Bunny se le sumó Rosalía a principios de septiembre.

La compañía cerró el segundo trimestre del ejercicio (concluido el pasado 3 de agosto) elevando sus ventas un 4,48%, hasta 2.167 millones de dólares. En el mismo periodo, el resultado bruto se mantuvo estable en 1.251 millones de dólares, mientras el resultado neto se elevó un 41,89%, hasta 224 millones de euros.

El crecimiento en el segundo trimestre de 2025 rompe con la débil tendencia de las ventas de Calvin Klein en los últimos ejercicios. En 2022 y 2023, la marca anotó un crecimiento del 3,36% y el 3,47%, hasta 3.783 millones de dólares y 3.914 millones de dólares, respectivamente. Tras dos ejercicios aún marcados por un comparable de ventas bajas como consecuencia del Covid, en 2024 Calvin Klein anotó un retroceso del 1,48%, hasta 3.857 millones de dólares, cayendo tanto en Norte América (un 0,65%) como en internacional (1,9%).