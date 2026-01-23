Las ventas de moda en Reino Unido se estancan en 2025 tras un diciembre negativo

Pablo Bueno

El comercio minorista de moda en Reino Unido cierra 2025 con muestras de gran volatilidad. Tras un año marcado por las fluctuaciones en el consumo privado, las ventas de productos textiles, prendas de vestir, cuero y calzado finalizaron el ejercicio prácticamente estancadas, con un avance del 0,5% en el cuarto trimestre, pese al retroceso de diciembre.

Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONS) del país, las ventas minoristas de moda cayeron un 0,7% interanual en diciembre de 2025, tras el repunte del 1,7% registrado en noviembre. El último mes del año vuelve así a mostrar las dificultades del sector para consolidar una recuperación sostenida, incluso en un periodo clave para el consumo.

El cierre del ejercicio confirma una evolución irregular. En el último trimestre del año, el comercio minorista de moda logró un ligero crecimiento del 0,5% interanual, apoyado en el comportamiento de noviembre, pero penalizado por la contracción de octubre, cuando las ventas retrocedieron un 3,3%, y por el descenso de diciembre.

El canal online volvió a mostrar un mejor desempeño relativo. Las ventas digitales de moda aumentaron un 1% interanual en el conjunto del cuarto trimestre, pese a cerrar diciembre con una caída del 0,9%. En noviembre, la facturación online del sector avanzó un 1,5%, mientras que en octubre retrocedió un 1,5%, reflejando también una evolución desigual, aunque más resiliente que la del canal físico.

La evolución de la moda se produce en un contexto de debilidad general del comercio minorista en Reino Unido. En el conjunto del cuarto trimestre, las ventas minoristas totales cayeron un 3% interanual, pese al ligero repunte del 0,4% registrado en diciembre. En noviembre, el comercio en su conjunto apenas logró contener la caída, con un descenso del 0,1%, tras el retroceso del 1,1% de octubre.

De nuevo, el canal online fue el principal sostén del consumo. Las ventas digitales del comercio minorista total crecieron un 2,1% interanual en el cuarto trimestre, con un avance del 1,8% en diciembre y del 0,7% en noviembre, frente a la contracción del canal físico.

El cierre de 2025 deja así un balance contenido para el comercio minorista de moda en Reino Unido, que logra evitar una caída anual más pronunciada gracias al canal online, pero sin consolidar una recuperación sólida. El sector afronta 2026 con un consumidor aún prudente y con un entorno de consumo que sigue mostrando signos de fragilidad.