Authentic Brands completa la compra de Guess. El grupo estadounidense ha culminado la transacción según la cual pasa a ser propietario del 51% de la compañía de distribución de moda, en una operación que la excluye definitivamente del parqué. En el 49% restante se incluye a los dos cofundadores, Maurice, Paul y Nicolai Marciano, y al consejero delegado, Carlos Alberini.

La empresa estadounidense se une de esta forma a la cartera de marcas de Authentic Brands, que incluye propuestas como Champion, Reebok o Forever 21. El grupo también forma parte, a la vez, de la joint venture de gigantes Catalyst Brands, junto a Simon Property, Brookfield y Shein.

El grupo calcula que la compra de Guess, que factura alrededor de 6.000 millones de ventas globales en el ámbito del retail, elevará la facturación de Authentic Brands hasta 38.000 millones de dólares a nivel mundial.

El presidente de Authentic Brands, Matt Maddox, ha asegurado que con esta integración Guess “tendrá acceso a oportunidades y entornos donde los consumidores aún no han experimentado la marca”. Maddox avanza una expansión por categorías y geografías, entre otras novedades.

En la misma línea, el consejero delegado de Guess, Carlos Alberini, ha asegurado que con esta adquisición la compañía contará con “mayor flexibilidad y recursos adicionales para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento”.

El acuerdo se anunció en agosto de 2025 y valoraba a Guess en alrededor de 1.400 millones de dólares, incluida la deuda. Sin embargo, Authentic Brands ya anunció en abril del año pasado su voluntad de pujar por la compañía, en una propuesta que rivalizaba directamente con la lanzada por el grupo también estadounidense WHP Global a mediados de marzo, pero que le confería una valoración más baja.

Guess, que finalizó su último ejercicio completo el 1 de febrero del año pasado, registró una cifra de negocio de 2.870 millones de euros, un 7,7% más que el año anterior. A pesar de haber incrementado las ventas, sin embargo, el beneficio de Guess se hundió hasta 60,4 millones de euros, una cifra tres veces menor que el año anterior.