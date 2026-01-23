La Distribución Anged vuelve a exigir “las mismas reglas” que las plataformas asiáticas

Agencias

La Distribución Anged vuelve a tomar partido en contra del auge de plataformas asiáticas como Shein, Temu y AliExpress. La asociación exige las mismas reglas para ellas que para las empresas europeas, y sostiene que el problema no es tanto la falta de normas, sino su aplicación efectiva.

En concreto, la presidenta de La Distribución Anged, Matilde García Duarte, ha reclamado una “aplicación real, efectiva y coordinada de la normativa europea” para garantizar una competencia justa en el comercio electrónico y proteger de forma efectiva a los consumidores frente a plataformas digitales que operan desde terceros países.

García Duarte ha subrayado que el problema no es el comercio electrónico ni el precio, sino “la asimetría regulatoria” entre operadores que cumplen y quienes “eluden las normas” europeas. “La inmensa mayoría de las empresas que operan en Europa ofrecen productos competitivos cumpliendo todas las reglas. Un producto puede ser barato sin poner en riesgo la seguridad del consumidor y lo que no es aceptable es competir incumpliendo la ley. Europa no necesita más normas, sino que se cumplan las que ya existen”, ha recalcado.

Durante la jornada Plataformas de comercio electrónico procedentes de países terceros, que ha contado con la participación de representantes de los consumidores, del sector digital, eurodiputados y responsables públicos, García Duarte ha vuelto a reclamar “más recursos para la vigilancia de mercado y las aduanas”, así como instrumentos europeos eficaces para actuar cuando los incumplimientos sean graves y reiterados. “Evitar respuestas nacionales desordenadas que rompan el Mercado Único”, ha señalado.

El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, ha destacado la “necesidad de reforzar la protección del consumidor” en un entorno digital marcado por el crecimiento de los envíos de bajo valor y las dificultades de control en frontera.

Por su parte, los eurodiputados Pablo Arias (PPE) y José Cepeda (S&D) han coincidido en que el principal reto es convertir la legislación europea, como la Ley de Servicios Digitales, en “resultados tangibles”, reforzando la cooperación entre Estados miembros y la capacidad sancionadora efectiva. Ambos se han referido a la próxima comparecencia de la plataforma asiática Shein el próximo 27 enero en la Comisión Imco del Parlamento Europeo como un momento clave de este proceso.

Por su parte, la directora de Asuntos Públicos de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha alertado del elevado número de productos inseguros detectados en plataformas extracomunitarias y ha reclamado “responsabilidad directa de los marketplaces” y controles preventivos para evitar que productos peligrosos lleguen al consumidor.

Desde DigitalES, su directora de Regulación y Asuntos Públicos, Carmen Sánchez Muñoz, ha subrayado que “innovación y regulación no son incompatibles”, siempre que las normas se apliquen de forma proporcional y homogénea en los 27 Estados miembros, destacando que el déficit actual está en el cumplimiento y no en la regulación.