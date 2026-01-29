Birkenstock proyecta fuerte crecimiento hasta 2028 con nueva estrategia

Modaes

Birkenstock prevé un aumento de ingresos adicionales. El fabricante alemán de sandalias comunicó en un evento para inversores en Nueva York, su previsión de generar 1.000 millones de euros en ingresos adicionales durante los próximos tres ejercicios fiscales, apoyado en un crecimiento anual de hasta un 15% en su volumen de negocio. La compañía ya había adelantado que los ingresos del ejercicio en curso podrían alcanzar los 2.350 millones de euros.

La expansión estaría impulsada en gran parte por la región de Asia-Pacífico, donde Birkenstock planea duplicar su negocio. Simultáneamente, América y la región EMEA también registrarían crecimientos de dos dígitos. Después de las previsiones, las acciones subieron hasta 5,8% en las primeras operaciones en Nueva York, aunque el valor ha tenido una caída cercana al 35% en el último año.

Esta actualización estratégica llega en un contexto de críticas al director ejecutivo, Oliver Reichert, por la limitada información ofrecida al mercado, lo que ha presionado la cotización por debajo del precio de salida a bolsa de 46 dólares en 2023. Aún así, los nuevos objetivos de ventas a medio plazo superan el promedio de 3.050 millones de euros para 2028.

Birkenstock planea la recompra de 200 millones de dólares en acciones durante el ejercicio fiscal 2026

Birkenstock cotiza en la Bolsa de Nueva York, pero la firma de capital privado L. Catterton mantiene más de la mitad de las acciones en circulación. La empresa también ha anunciado un plan de recompra de acciones por 200 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2026.

Oliver Reichert, director ejecutivo de Birkenstock, ha defendido una estrategia de crecimiento lento pero constante, basada en mantener la demanda por encima de la oferta. Este enfoque ha permitido a la compañía alemana elevar de forma sostenida el precio medio de venta y minimizar descuentos.

De cara al futuro, la compañía, que además destaca por su propia red de fábricas en Alemania, busca trabajar de manera directa con los consumidores a través de canales propios mediante programas de fidelización y eventos, la apertura de tiendas propias en el mundo y colaboraciones con otras marcas del sector como Free People o Manolo Blahnik.