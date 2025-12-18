Birkenstock alcanza ventas de 2.097 millones de euros y dispara su beneficio un 81,8% en 2025

Modaes

Birkenstock aumenta ventas y dispara beneficios. Como ya pronosticó en septiembre, la empresa alemana especializada en productos de calzado ha superado la barrera de los dos mil millones de euros en facturación a cierre del año fiscal. Concretamente, ha anotado una cifra de negocio de 2.097,43 millones de euros, un 16,2% más que en 2024.

De la misma forma, Birkenstock ha disparado su beneficio un 81,8%, pasando de 191,6 millones de euros a cierre de 2024 a 348,33 millones de euros para este ejercicio, prácticamente 157 millones de euros más en ganancias. El resultado bruto de explotación (ebitda) de Birkenstock se ha incrementado un 26,94%, hasta 663,08 millones de euros.

Se trata de una evolución positiva reflejada también en el último trimestre del año fiscal de la compañía, que se cerró el 30 de septiembre. Birkenstock ha anotado una facturación de 526,34 millones de euros en los últimos tres meses hasta septiembre, un 15,49% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, el beneficio se ha incrementado un 78,9% en el trimestre, hasta 93,87 millones de euros. El ebitda ha aumentado durante el periodo un 13,72%, hasta 144 millones de euros.

Todas las regiones en las que opera Birkenstock han crecido este año. América sigue siendo su mercado principal. En 2025, el territorio ha anotado unas ventas por valor de 1.085,67 millones de euros, un 15% más que en 2024, cuando la facturación quedó por debajo de los mil millones. Emea (que incluye Europa, Oriente Medio y África) ha aumentado un 14% su cifra de negocio, hasta 785,2 millones de euros. La región Asia-Pacífico ha crecido también un 31%, hasta generar 221,82 millones de euros.

El negocio B2B es el que más crece y el que más ingresos genera. Concretamente, se ha anotado una evolución del 20%, hasta 1.297,93 millones de euros. El DTC, por su parte, avanza un 11%, hasta 794,8 millones de euros.

El consejero delegado de Birkenstock, Oliver Reichert, ha afirmado que, de cara a 2026, la compañía prevé “la continuación de la fuerte demanda de los consumidores y un crecimiento de dos dígitos”. Añade que, actualmente, su ritmo de crecimiento podría ser incluso mayor, pero su estrategia pasa por no saturar el mercado y mantener una oferta más controlada.