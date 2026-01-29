Miquel Samper (Govern): “La moda tiene que ser capaz de generar ocupación de calidad”

Modaes

“La moda tiene que ser un sector estratégico, y desde la administración tenemos que estar a su lado”. Así ha inaugurado el conseller de Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Samper, la decimocuarta edición de Barcelona Fashion Summit, el evento en el que se dan cita más de quinientos directivos de la industria, celebrado en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona, este jueves.

Samper ha expresado un agradecimiento de parte del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, todavía convaleciente en el hospital. “Hoy, en nombre del presidente, felicito a Modaes por esta iniciativa en un momento que no es fácil”, ha afirmado. Se trata de “un momento crucial, político y geopolítico, de cada vez más complejidad”, ha señalado el conseller, que “implica una reconfiguración de las cadenas de suministro, aumento de los costes, incertidumbres regulatorias y cambios de los hábitos de consumo”.

“Ha llegado un momento en el que Europa tiene que reforzar sus sentidos”, ha asegurado. “Tenemos que ser capaces de hacer absolutamente de todo, también en moda”. En este punto, Samper ha defendido el comercio de proximidad. “Somos conscientes de que no es fácil, pero nuestros comercios tienen que seguir adelante”, ha señalado. “Tenemos un déficit de formación profesional, de profesionales que puedan hacer posible la continuidad de sus proyectos. Nos falta mano de obra”, ha sostenido. Así, Samper señala que “convertir el comercio, la moda, en una auténtica industria, es fundamental”. En este sentido, ha puesto en valor que “la formación profesional es lo que hace que los países ricos sean más ricos”.

“Estamos viviendo una guerra arancelaria que nos implica a todos y que es consecuencia del conflicto entre Estados Unidos y China”

Samper ha reflexionado también sobre el cambio en los hábitos de los consumidores. “Es fácil hacer una compra desde casa durante la media parte de un partido de fútbol y desde el móvil. Eso choca con el comercio de proximidad”. En esta línea, ha celebrado el nombramiento, esta misma semana, de Barcelona como “la capital europea del comercio de proximidad, nombramiento que nos honra y nos sitúa como defensores de nuestras raíces”.

“El mundo está temblando, es complejo, no tiene nada que ver con el que hubiéramos ideado hace sólo dos años. Ha cambiado con una tensión geopolítica increíble”, ha señalado. “Estamos viviendo una guerra arancelaria que nos implica a todos y que es consecuencia del conflicto entre Estados Unidos y China, los dos grandes monstruos económicos del planeta”, ha insistido. “El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ofrece ningún tipo de certeza: no sabemos lo que va a suceder mañana ni cuáles son los aranceles que tendremos”, ha empatizado con el sector empresarial.

A lo largo de la jornada, más de quinientos directivos de empresas españolas e internacionales se dan cita en el Palau de la Música Catalana, en una edición de Barcelona Fashion Summit titulada Crossroad. Hacer moda en un mundo que tiembla.