Ralph (Cambridge University): “En un mundo loco, hay que asumir que no se puede predecir nada”

“Los planes de entre tres y cinco años no son planes, son apuestas”. Es una de las principales conclusiones que Daniel Ralph, director y fundador del Centre for Risk Studies de la Universidad de Cambridge, ha explicado. El profesor considera que las empresas deberían decantarse por sustituir las predicciones tradicionales por previsiones, “en un mundo loco” que cambia a toda velocidad.

Así lo ha defendido Daniel Ralph durante su ponencia Fashioning foresight in a mad world, durante su participación este jueves en la decimocuarta edición de Barcelona Fashion Summit, el evento que reúne a más de quinientos directivos de la industria de la moda en el Palau de la Música Catalana. “El trabajo de un manager es prever situaciones que deberá enfrentar la compañía”. Ha puesto, como ejemplo, la pandemia del Covid-19 y el impacto que tuvo sobre las empresas. “Son situaciones que parecen imposibles pero que pueden suceder”, ha reflexionado.

Ralph ha instado a que las empresas se fijen en aquellos puntos ciegos y se pregunten: “¿Qué es lo que no estoy previendo, pero puede tener una gran afectación?”. Por ejemplo, en la industria de la moda, los directivos deberían preguntarse: “Si cambio el sourcing de uno u otro material, ¿cuál será el impacto en mi negocio?”. En conclusión, Ralph ha insistido en que, en un mundo tan cambiante, “son las empresas versus el mundo”.

“Muchas veces los planes de las empresas a corto plazo se pelean con las previsiones a largo plazo”, ha asegurado, “porque las prioridades y las necesidades cambian a gran velocidad”, señala Ralph. En este punto, ha anticipado que “la computación cuántica se está desarrollando entre bambalinas y va a acelerar el desarrollo de la tecnología”. Por ello, ha insistido: “No nos podemos olvidar de lo que ocurre en el trasfondo de la industria”.

El profesor también se ha mostrado muy crítico con la gobernanza de la administración norteamericana, y con los riesgos geopolíticos y económicos que puede suponer a nivel global. En este punto, ha asegurado: “Está claro que algo no funciona en la relación entre Estados Unidos y Europa”.

A mediados de su ponencia, ha pedido al público que eligieran los peores shocks que podrían impactar sobre sus organizaciones, y la respuesta ha sido contundente: los riesgos geopolíticos se sitúan en primer lugar como el problema al que más le temen las empresas de la industria de la moda. En segundo lugar, aunque muy por detrás, se sitúan los riesgos tecnológicos y, en tercer lugar, la gobernanza, las leyes y la regulación.

“Está claro que las empresas se han dado cuenta de que la geopolítica impacta en sus resultados y debe tener un reflejo en sus estrategias y planes de negocio”, ha sostenido.

En cuanto la tecnología, Daniel Ralph ha asegurado que la Inteligencia Artificial (IA) ha venido para quedarse, y ha asegurado que todavía queda mucho camino por recorrer, del que la sociedad todavía no es consciente. “No hay que olvidar las cosas que pasan entre bastidores”, ha sostenido. En este punto, ha explicado que el entorno digital “no sólo nos ayudará a entender la vulnerabilidad ante los riesgos sino también a poder hacer previsiones sobre tus posibles decisiones de cambio de tu cadena de suministro o el origen de tus materias primas”.

Los fenómenos naturales, cada vez más intensos debido al cambio climático, han sido uno de los puntos de inflexión del profesor. “El mundo se está volviendo muy caro de defender”, ha lamentado. Esto no viene sólo de un lugar, aunque Ralph apunta la importancia del papel de Estados Unidos y, concretamente, de su presidente, Donald Trump, y su forma de gobernar con decisiones contundentes y tomadas de forma rápida.

Ha reflexionado, además, sobre los riesgos actuales en un mundo globalizado y con cada vez más inestabilidad en el ámbito geopolítico. En este sentido, ha defendido que las empresas deben centrarse en el medio plazo, puesto que cada vez es más complicado planificar tanto a corto como a largo plazo. “Todo evoluciona muy rápido”, ha sostenido.

Barcelona Fashion Summit, el mayor encuentro profesional de la industria de la moda en España, celebra hoy en Barcelona su decimocuarta edición. La jornada cuenta con el patrocinio de Bleckmann, Splio y TikTok, el apoyo de Comerzzia, Mixer&Pack, Moinsa, Nextail y Reveni, así como el impulso de 080 Barcelona Fashion.

A lo largo de la jornada, más de quinientos directivos de empresas españolas e internacionales se dan cita en el Palau de la Música Catalana, en una edición de Barcelona Fashion Summit titulada Crossroad. Hacer moda en un mundo que tiembla.