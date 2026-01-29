Ramos (Asos): “A veces lo más importante es la velocidad, no que la decisión sea correcta”

Modaes

Velocidad. Este ha sido el concepto protagonista de la primera de las mesas redondas celebrada en el marco de la decimocuarta edición de Barcelona Fashion Summit. Los ponentes, José Antonio Ramos, consejero delegado de Asos; Beatriz Fernández, directora general de Mascaró; Jaime Garrastazu, fundador y consejero delegado de Pompeii, y Carlos Soler-Duffo, exprimer ejecutivo de Tous y consejero de empresas como Bimba y Lola, han coincidido: en un mundo que cambia en cuestión de segundos, la agilidad a la hora de tomar decisiones es la clave del éxito.

El segundo de los conceptos sobre los cuales ha girado el debate, titulado Management: toma de decisiones y equipos. ¿Sirve lo mismo en todos los momentos?, ha sido el ownership. Así lo ha defendido Ramos (Asos), que considera que “tomar decisiones con velocidad es esencial”, pero también que los directivos se sientan responsables de lo que hacen. Y no desde un punto de vista de jerarquía, sino desde la “conexión con la empresa”, para maximizar la convicción de las acciones.

Además, Ramos ha afirmado que “ser buen directivo cada vez es más demandante: tienen que ser rápidos, flexibles, curiosos y capaces de tomar riesgos”. Sin embargo, hay una habilidad que se sobrepone a todas las demás: sentirse dueño de lo que hacen. “Ownership es lo que siente un padre cuando su hijo suspende matemáticas. Te pones a buscar soluciones porque te sientes responsable”, algo que es “muy distinto de la jerarquía”, ha reflexionado.

Por su parte, Fernández (Mascaró) ha afirmado: “El mundo está temblando, y las empresas tenemos que aprender que va a seguir temblando”. En este sentido, ha defendido que “hay que estar informado, pero no obsesionado”, y ha puesto en valor “la figura de una persona que se sienta responsable de lo que hace, por eso hay que saber transmitir serenidad a los equipos”.

Garrastazu (Pompeii) ha explicado que los cambios geopolíticos afectan en menor medida a las empresas más pequeñas. “Los movimientos macro me afectan más desde un punto de vista social que más empresarial”, ha indicado. “Trato de informarme bien en cuanto a los aranceles, no quedarme sólo en el titular”, ha argumentado. En este punto, ha afirmado que, “en las decisiones de ejecución, es más importante tener a alguien que se haga responsable. Tener la responsabilidad te da convicción en lo que haces”, sostiene.

Soler-Duffo entiende que “la incertidumbre, antes, era más incómoda. Ahora hay muchas agitaciones, pero si te acostumbras a que todo se mueve, lo importante como empresa es ver cómo lo manejas”. En esta línea, ha apuntado que “la situación, en general, no se debate, se gestiona”.

“Cuando estás en un cambio, la organización tiene que entender que está en un momento especial. Todo el ruido de fuera no te puede frenar”, ha señalado Soler-Duffo

La importancia de tener un plan

“Los directivos siempre tienen que preguntarse si siguen siendo los adecuados”, ha reflexionado Garrastazu (Pompeii). Y ha puesto sobre la mesa la importancia de que los profesionales coincidan con los valores de la empresa y que el plan estratégico los recoja y sepa explicarlos correctamente. Las transformaciones internas “ayudan a aislar el ruido de fuera”, ha añadido.

Soler-Duffo ha puesto de relieve la estrategia. “Hay que tener un plan. Hay que saber lo que uno tiene que hacer y lo más importante es cumplir con las fechas. Tener un plan es necesario”. Ver cerca una serie de cosas es sano, “posiblemente hoy en día es más cómodo ir de tres en tres años. Cinco pueden ser demasiados”. Y ha explicado que “cuando estás en un cambio, la organización tiene que entender que está en un momento especial. Todo el ruido de fuera no te puede frenar”.

Fernández ha reflexionado también sobre el plazo de los planes. “Me enseñaron en la Universidad que los planes tenían que ser a diez años, luego sales al mundo real y te das cuenta de que eran a cinco”, ha recordado. En cualquier caso, su experiencia le ha hecho valorar que “hay una parte importante: el horizonte, pero también hay otra crucial, que es la táctica”. En este sentido, “si hay que dar un giro, hay que asumirlo y hacerlo”, ha defendido.

Por último, Ramos (Asos) ha puesto el foco en la importancia del talento a la hora de crear y ejecutar planes ambiciosos. “Cada vez les pedimos más a los líderes, esperamos de ellos cada vez más y cuesta encontrarlos”. En este sentido, ha concluido que “la mejor solución es tener una cantera interna en la que puedas formar a la gente, más que estar constantemente importando talento”.

La moda sirve para...

En último lugar, Pilar Riaño, directora de Modaes, les ha pedido a los participantes de la mesa que completasen la frase: ‘La moda sirve para...‘. En este sentido, Garrastazu (Pompeii) ha defendido que la moda sirve para “emocionarse”; Ramos (Asos) considera que sirve para “generar felicidad”; Fernández (Mascaró), entiende que contribuye a ampliar “el arte y la pasión” y Soler-Duffo, por su parte, sostiene que la moda es imprescindible para “reafirmar una identidad”.

