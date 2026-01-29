Toni Ruiz (Mango): “Nunca dedicamos suficiente tiempo a pensar en el futuro”

Modaes

“Nunca dedicamos suficiente tiempo a pensar en el futuro, y es fundamental”. El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, considera que las empresas “no pueden planificarlo todo, pero sí pueden tener un mapa de riesgos para evaluar ciertos escenarios”. Así lo ha defendido en una conversación con la directora de Modaes, Pilar Riaño, en el marco de la decimocuarta edición de Barcelona Fashion Summit, en la que se dan cita más de quinientos directivos en el Palau de la Música Catalana.

Durante su intervención, Ruiz ha recordado a Isaak Andic, un año después de su fallecimiento, y ha destacado dos de sus principales enseñanzas. La primera, su “ambición sana, el pensar siempre que sky is the limit”. En segundo lugar, su “capacidad de reinventarse a lo largo de los cuarenta años de historia de la compañía”. En este punto, ha asegurado que “el primer reto este año ha sido dar continuidad a Mango”.

Ruiz ha reflexionado sobre las empresas que, repentinamente, pierden a su fundador. “Es muy importante preparar el futuro”, ha insistido. Esto ha sido clave para sobreponerse a un año que “podía haber sido muy malo”, sin embargo, Mango ha logrado crecer a doble dígito.

“Este año, Mango ha abierto o reformado una tienda cada día laborable”, ha explicado. “En nuestro plan está elevar la marca, convertir el producto en algo más deseable”, algo que el directivo considera que la compañía ya ha conseguido. “Era un año complejo y difícil, pero lo hemos convertido en un año histórico”, ha insistido.

Ruiz ha hablado también de la importancia de saber escuchar. Para el directivo es importante “tener gente al lado” que “ayude a desgranar lo que es importante de lo que no”. En este punto, ha puesto en valor le trabajo de asesores externos para “entender lo que puede haber llegado para quedarse y lo que puede ser coyuntural”. Mango tiene presencia en 120 países.

“Aranceles ha habido desde siempre, pero no de esta forma. Esto ha provocado que las compañías hayamos subido precios y el consumidor sea quien más ha sufrido”, ha reconocido. Sin embargo, considera que Estados Unidos es un socio estratégico. “Es imprescindible tener presencia y notoriedad en un mercado como el norteamericano”, ha afirmado.

Ruiz también ha apuntado a la importancia de poner el producto en el centro. “La mejora del producto es el indicador de que vas en la buena línea”. Al producto, Ruiz, le pide “que tenga alma, que sea diferente, que el diseño y la creatividad sea un punto esencial de la propuesta de valor”. El directivo ha recordado que todos los diseños de Mango se realizan en Barcelona.

La sostenibilidad debe seguir estando, para el Ruiz, en el centro. “Debe ser una convicción para la compañía, debe estar integrada en todos los aspectos. Es un camino a medio y largo plazo”, ha afirmado, “y la regulación nos tiene que ayudar”.

Ruiz ha reflexionado sobre las características que debe tener un buen directivo. “Debe ser capaz de mantener el equilibrio entre visión estratégica y ejecución”, tiene que ser “flexible y saber escuchar”, además de “ser capaz de coordinar y desarrollar a un buen equipo”, ha sostenido.

Por último, como un deseo para 2026, Ruiz ha animado a las empresas de moda “a continuar, a pesar del ruido, centrándose en su razón de ser: inspirar y enamorar”. El directivo ha puesto la mejora del producto en el centro de la estrategia de Mango también para este año. “Continuar creciendo y abriendo tiendas tiene que ser nuestro próximo hito”.

A lo largo de la jornada, más de quinientos directivos de empresas españolas e internacionales se dan cita en el Palau de la Música Catalana, en una edición de Barcelona Fashion Summit titulada Crossroad. Hacer moda en un mundo que tiembla.