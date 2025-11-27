Guess gira al negro en el tercer trimestre y gana 25,6 millones antes de salir del parqué

Modaes

Guess abandona el parqué en negro. La compañía estadounidense, que está a punto de ser excluida de Bolsa a través de un acuerdo de adquisición entre los cofundadores de la empresa y el grupo gestor de marcas Authentic Brands, ha cerrado su último trimestre en Bolsa revirtiendo las pérdidas de hace un año. El acuerdo, que valora a Guess en 1.400 millones de dólares, se cerrará oficialmente en el cuarto trimestre del ejercicio.

En concreto, la compañía ha concluido el tercer trimestre del ejercicio (periodo concluido el 1 de noviembre) con un resultado neto positivo de 25,6 millones de dólares, frente a las pérdidas de 23,4 millones de euros que anotó en el mismo periodo del año anterior. En el acumulado de los nueve meses, Guess sí que ha registrado pérdidas, aunque de apenas un millón de euros, frente a los 20,9 millones de euros que perdió el año anterior.

Además de revertir los números rojos, el último trimestre en el parqué de la compañía estadounidense también ha estado marcado por un crecimiento de las ventas, que han aumentado un 7,1% a cierre del tercer trimestre. En total, Guess ha vendido productos por un valor de 791,4 millones de dólares.

Por mercados y líneas de negocio, la evolución del negocio, sin embargo, ha sido desigual. En concreto, Guess ha aumentado sus ventas en Europa, un 9,6%, hasta situarse en 404 millones de dólares, y del negocio wholesale en el continente americano, donde la empresa ha disparado sus ventas un 28%, hasta los 126,1 millones de dólares.

En el sentido contrario, la cifra de negocio se ha contraído en el retail americano, un 2%, hasta suponer una facturación de 170 millones de euros, y en Asia, otro 8%, lo que se traduce en ventas de 60 millones de dólares. A través de las licencias, por otro lado, Guess ha ingresado 31,1 millones de euros, un 6% menos que en el tercer trimestre del año anterior.

El resultado operativo Guess, sin embargo, ha ido a la baja, un 45%. En Europa, la cifra se ha elevado un 4%, hasta los 33,7 millones de euros, mientras que el negocio al por mayor en América ha aumentado un 13%, hasta 28,7 millones. Tanto en el retail americano como en Asia, sin embargo, el resultado operativo se sitúa en negativo, con pérdidas de 8,9 millones y 2,7 millones de dólares, respectivamente.

En el acumulado anual, la empresa estadounidense ha elevado también un 7% su cifra de negocio, hasta situarse en 2.212 millones de dólares a cierre de los nueve primeros meses. Las ventas han ido al alza en Europa, un 11%, hasta situarse en 1.147 millones de dólares, y en América. En el continente, las ventas retail se han elevado un 2%, hasta suponer una cifra de negocio de 506 millones de dólares, mientras que el negocio wholesale se ha disparado más de un 23%, hasta los 302,7 millones de dólares.

Tanto el negocio en Asia como los ingresos a través de las licencias han caído un 10%. En el primer caso, la facturación se ha situado en 173,9 millones de dólares, mientras que las licencias han generado a Guess 82,3 millones de dólares.

El giro en el negocio de Guess se da a las puertas de que deje de cotizar en Bolsa. A finales de verano, el gigante estadounidense gestor de marcas Authentic Brands llegó a un acuerdo con los fundadores de Guess, Maurice y Paul Marciano, y su consejero delegado, Carlos Alberini, para adquirir el 51% de la compañía. El resto del capital se mantendrá en manos de Maurice, Marciano y Alberini.