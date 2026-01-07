Cointega lanzará un fondo de capital semilla para impulsar ‘start ups’ de moda

P.R.D.

La patronal gallega de la industria de la moda quiere que las nuevas vocaciones del sector encuentren apoyo financiero para lanzar sus proyectos. Por ello, Cointega se ha marcado como objetivo poner en marcha en 2026 un fondo de capital semilla “destinado a apoyar nuevos proyectos emprendedores dentro del ecosistema textil gallego”.

Según ha explicado a Modaes el presidente de Cointega, Javier Guerra, “una de las dificultades que tienen las nuevas vocaciones es la financiación”. “En Galicia hacen falta fondos para que nazcan nuevas empresas en el sector -agrega-; además, queremos que Galicia se convierta en un destino de las nuevas generaciones que quieran lanzar proyectos”.

La entidad planea la creación de un vehículo de inversión dirigido a empresas en sus primeras fases de desarrollo. A falta de definir los detalles, Guerra señala que los fondos procederán de “empresarios y directivos” del sector y se buscará también la implicación del sector público. “En cualquier caso, no será una sociedad de capital riesgo al uso”, detalla.

Cointega quiere fomentar las ‘start ups’ en Galicia y convertir el territorio en destino de empresas de nueva creación

La creación del fondo de capital semilla forma parte de los objetivos de Cointega para 2026, en el penúltimo ejercicio del plan estratégico puesto en marcha por la entidad en 2024 y que tiene como objetivo “estructurar nuevas líneas de trabajo en innovación, digitalización, comercialización, formación, sostenibilidad, emprendimiento y relaciones institucionales, con una visión clara y compartida de futuro”.

Cointega, que comenzó su actividad en 1988 y tiene sede en el Parque Tecnológico de Vigo, renovó su presidencia en 2024 tras más de cuatro décadas con José Antonio Conde al frente. La nueva junta directiva de Cointega quedó compuesta por Guerra como presidente, José Antonio Conde y Carlos López-Loureiro como vicepresidentes y Alberto Rocha como secretario y tesorero.

Con el cambio de presidencia y la puesta en marcha del plan estratégico a 2027 la entidad redefinió las tipologías de asociados para acercarse a las grandes empresas e incorporar a centros de conocimiento e innovación.