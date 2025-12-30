Lefties sigue a Zara Home y entra en electrodomésticos con Create, el Smeg español

Modaes

Lefties se adentra en el mundo de los electrodomésticos. Tal como ya hizo el buque insignia de Inditex, Zara, la cadena de bajo coste del grupo de distribución de moda gallego explora esta nueva categoría enmarcada en su recién estrenada propuesta Lefties Home. Si Zara lo hizo con Smeg, Lefties apuesta ahora por una marca española, Create.

La colaboración entre Lefties y Create incluye una tostadora, un hervidor de agua, una cafetera multicápsula, un espumador de leche, una cafetera italiana y un tocadiscos, todos ellos en tonos blancos y negros. Estará disponible a través de la tienda online de Lefties y en nueve ubicaciones de Madrid, Valencia, Asturias, Badajoz, Getafe, Girona, Granada y Gran Canaria.

Lefties comenzó el año pasado un proceso de reposicionamiento para encontrar su hueco dentro del nuevo Inditex, que también aspira a una posición más elevada, con Zara como mayor exponente del cambio. La cadena ha renovado su equipo directivo, se ha diversificado mediante el lanzamiento de Lefties Home y se prepara para una expansión por los grandes mercados europeos el año que viene.

Con esta nueva colaboración, la cadena del grupo Inditex busca seguir los pasos de Zara, que mantiene desde 2019 una colaboración con Smeg para nutrir su oferta en Zara Home. La diferencia es que Zara Home busca con Smeg una línea más elevada de productos, al contrario que Lefties, que pretende mantener su reconocido tíquet reducido.

Según los últimos datos publicados, Lefties disparó su tamaño en su último ejercicio, concluido en enero de 2025, con una cifra de negocio de 644,81 millones de euros. Esto equivale a un crecimiento del 17,44% respecto al ejercicio anterior, cuando anotó unos ingresos de 549,04 millones de euros.

Create nació en 2019 de la mano de Luis Monserrate y Pedro Salazar, con trayectorias tanto en moda como en comercio electrónico, y experiencia en compañías como Alibaba, Pepe Jeans o el propio grupo Inditex. En 2023, la compañía alcanzó una facturación de 63 millones de euros, un 24% más que el año anterior.

Con sede en Madrid y centro logístico en Valencia, la compañía de electrodomésticos tiene presencia en más de diez países a través de diferentes canales de comercialización, principalmente digitales. Cuenta también con una tienda permanente en Madrid y ha superado los 25 millones de pedidos.