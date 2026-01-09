New Balance remodela su dirección en Europa con una ex Frasers Groups

Modaes

New Balance reorganiza su cúpula en Europa. La empresa estadounidense de equipamiento deportivo ha nombrado a Ger Wright nueva vicepresidenta de ventas en la región Emea (Europa, Reino Unido, Oriente Medio y África), procedente de la dirección general de la división de deportes de Frasers Group entre 2022 y 2025.

La directiva fundó a principios de 2025 la organización Global Game Shapers, una red global de mujeres en la industria de artículos deportivos. Anteriormente, trabajó en Nike durante catorce años, alcanzando la posición de vicepresidenta y directora general de merchandising para Emea.

New Balance empezó el año con una sacudida en su equipo directivo. A principios de esta misma semana nombró nuevo director de retail para Emea a Oliver Kamp, que se incorporó a la empresa después de nueve años en Lacoste, donde desempeñó el puesto de director de retail y omnicanal para Europa central y del norte desde julio de 2021 hasta diciembre de 2025.

New Balance concluyó 2024 con una cifra de negocio de 7.800 millones de euros

A la espera de que el grupo dé a conocer su evolución en 2025, New Balance finalizó 2024 con un crecimiento del 20% en sus ventas, hasta 7.800 millones de dólares. El de 2024 fue el cuarto año consecutivo en el que la compañía estadounidense registró un crecimiento a doble dígito en su facturación.

Como objetivo para los próximos años, la empresa trabaja para llegar a una facturación anual de 10.000 millones de dólares. New Balance, que se centra principalmente en las categorías de calzado y moda, realiza un 35% de su negocio en Norteamérica, y el resto se divide entre países de todo el mundo.

New Balance, fundada en 1906 por William J.Riley, es una de las mayores marcas internacionales en equipamiento deportivo en el mundo. La marca, que empezó como proveedora para fabricantes de calzado, tiene la sede en Boston y cuenta con más de 7.000 trabajadores.