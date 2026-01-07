Surkana abre etapa: el equipo directivo toma el control y apunta a los 26 millones

Triana Alonso

Surkana cambia de manos. La compañía española, que opera a través de la sociedad Franco Austral SL, ha sido adquirida por un grupo inversor liderado por Andreu Sala Asensi, directivo histórico de la empresa y consejero delegado al frente de la misma desde el pasado verano. La operación de management by out (MBO) supone la salida del fundador, Gabriel Riccheri, de la gestión de la compañía.

El desarrollo internacional del wholesale, el canal en el que más ampliamente se ha desplegado la marca en los últimos años, y la construcción de una oferta sólida, no exenta de novedades como el lanzamiento de una línea de bisutería, son los ejes principales de la estrategia de la nueva propiedad de la compañía, que apunta a los 26 millones de euros de facturación en 2026.

“He liderado un grupo inversor y hemos comprado el 100% de la compañía”, avanza Sala a Modaes sobre el cambio de manos de la emblemática marca barcelonesa. La nueva gobernanza se articula con un consejo de administración de tres personas, mientras que el fundador, retirado de la primera línea desde el pasado verano, se mantiene con una participación minoritaria. “El antiguo dueño mantiene una parte testimonial, lo tenemos como maestro”, apunta el nuevo consejero delegado.

El relevo, además, no llega de fuera. “Parte del grupo de inversores forma parte del personal de la empresa”, señala el consejero delegado, que sitúa dentro del nuevo accionariado a varios perfiles “históricos” de la organización. Sala ha desarrollado carrera en la compañía, fundada en Barcelona en 2001, desde sus inicios, con un recorrido que arrancó en almacén y compras y evolucionó hacia la dirección comercial y el comité de dirección.

El plan arranca con un objetivo de escala. Surkana parte de una red de alrededor de 2.300 puntos de venta en Europa, con presencia en unas 800 tiendas multimarca en España. La nueva meta es ambiciosa: “vamos a intentar llegar a 5.000 puntos de venta wholesale en tres años”, señala Sala.

Surkana, nueva hoja de ruta: de 2.300 a 5.000 puntos de venta en tres años

La estrategia de la compañía pivota hoy principalmente sobre el canal multimarca. “Surkana es una marca cuya fuerza y core business se desarrolla en el canal multimarca”, afirma Sala, delimitando al mismo tiempo el terreno de juego: “nuestro foco de negocio ahora mismo es expandirnos en las más de 200.000 tiendas multimarca que hay en Europa”.

En un contexto de contracción global del canal, Sala defiende que la oportunidad pasa por ganar fiabilidad y rotación en tienda: “aunque sabemos que es un mercado decreciente, tenemos una oportunidad fuerte en este canal, sobre el que el sector lleva años diciendo que está en crisis”. Y suma un argumento de desempeño comercial: “nuestro nivel de sell-out hoy en el punto de venta es de los más altos de nuestra concurrencia”.

El impulso se apoyará en inversión comercial y presencia en ferias. “La dedicación va a multimarca, impulsado por nuestra participación en ferias”, resume Sala, con una agenda que incluye plazas como Who’s Next en París, Ciff en Copenhague, Milán o Nueva York. “Somos muy intensos con nuestra comunicación B2B”, añade como clave del éxito de su desempeño en salones profesionales.

La apuesta por el business-to-business (B2B) implica, al mismo tiempo, reordenar el perímetro de tiendas propias. Sala confirma el cierre de dos tiendas monomarca con las que la marca operaba en Madrid y ultima el fin de la actividad de una tercera. “No es nuestro negocio”, reconoce Sala, detallando que la forma de trabajar y el diseño de oferta son completamente distintos en función de los canales y Surkana no quiere diluir su fuerza wholesale. “Nuestra colección, bien pensada para el multimarca, no es compatible con el retail”, sostiene, afirmando que “competir en determinados ejes como Claudio Coello requiere otra propuesta”.

España e Italia son dos de los principales mercados de la marca por volumen de facturación

No obstante, la marca mantendrá su establecimiento en Barcelona como espacio de marca y de aprendizaje. Para Sala, es un activo rentable y útil: “esta tienda no da pérdidas, da beneficios… nos sirve mucho a nivel de experiencia de usuarios”. Asimismo, el plan no pasa por sobredimensionar el online. A día de hoy, el canal representa un 6% de la facturación y, para el dirigente, “funciona muy bien sin hacer rebajas ni promociones”.

En producto, la compañía prepara novedades para verano 2026 con cápsulas específicas. Además, la marca retomará también la bisutería, un segmento que había explorado hace más de una década. La nueva línea, que incluirá pendientes, collares o anillos, será comercializada a un precio entre diez y sesenta euros.

En el mapa de mercados, el consejero delegado sitúa Italia como plaza estructural. “Italia nos sigue muy de cerca, es el paraíso del multimarca y funciona como jugar en casa”, asegura. Por su parte, Francia aparece también en el radar como mercado natural, aunque con matices sobre el momento del sector: “El prêt-à-porter francés ahora mismo no está bien”, reconoce sobre la industria en crisis. Pese a ello, Sala apunta señales de tracción en reposiciones en el plano internacional: “han subido un 36% en Francia” y “un 37% en Alemania con respecto a la colección invernal de 2024, cifras que el directivo utiliza para sostener el relato de marca “fiable” en el canal.

En paralelo, la compañía ha reforzado estructura. En junio de 2025 se incorporó Xavier Segura como director de operaciones, recursos humanos y tecnología de la información para liderar la transformación organizativa y tecnológica, con un perfil orientado a procesos, control y modernización interna.

Objetivo: 26 millones de euros de facturación en 2026

En el plano financiero, Sala traza una evolución reciente. En 2023, la empresa registró una facturación de 24 millones de euros, que se superó un año más tarde con ventas de 25,5 millones de euros. “En 2025 mantendremos una facturación estable, hemos perdido facturación no rentable, pero el multimarca crece”, argumenta el consejero delegado, explicando que parte del ajuste responde a la salida de actividad de menor rentabilidad.

La meta para 2026 pasa por rebasar el listón. “En 2026 vamos a ir a por 26 millones de euros, con tranquilidad”, afirma el consejero delegado. La hoja de ruta, en palabras de Sala, se resume con más capilaridad en multimarca, más presencia comercial y una estructura reforzada para sostener la siguiente etapa.