JD Sports renueva su dirección general en Emea con la entrada de Paul Orange

JD Sports reorganiza su cúpula directiva. El grupo británico de equipamiento deportivo ha confirmado la salida de su director general en la región Emea (Europa, Reino Unido, Oriente Medio y África), Michael Amstrong, que fue nombrado hace tres años y cuenta con más de tres décadas de recorrido en JD Group. Amstrong será relevado por Paul Orange, que se incorporó al grupo en 2002 y ha formado parte de las áreas de retail y operaciones en Emea.

Michael Amstrong abandona JD Sports para “buscar otras oportunidades”, según ha explicado la compañía a los medios británicos. Amstrong ocupó el cargo de director general cuando se creó la posición en 2023, con el fin de “impulsar el crecimiento del grupo” y “cumplir su ambición de convertirse en la principal potencia mundial de moda deportiva”, señaló el grupo.

Paul Orange, en su nuevo cargo de director general en Emea, liderará las áreas de retail, marca y márketing, así como la distribución y el área digital. Además, coordinará a los directores de JD Sports de cada país. Orange reportará directamente a Régis Schultz, consejero delegado del grupo desde 2022.

JD Sports anotó ventas de 10.079 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un alza del 2,5% respecto al ejercicio anterior

Paul Orange dio sus primeros pasos en la compañía británica como director regional, cargo que ocupó desde 2002 hasta 2015, cuando fue nombrado responsable de retail y operaciones de la división de moda de JD Group, la empresa matriz de JD Sports. Tres años más tarde, en 2018, fue ascendido a director de retail y operaciones en Europa, y en 2021 ocupó el cargo de director de retail en la misma región. Desde 2023, es director general de operaciones en Emea.

JD Sports concluyó los nueve primeros meses del ejercicio anterior (finalizado el pasado 1 de noviembre) con unas ventas de 8.893 millones de libras (10.079 millones de euros), lo que supone un crecimiento del 2,5%.

Estas ventas incluyeron el impacto de las adquisiciones de Hibbet (completada en julio de 2024) y de Courir (en noviembre de 2024). Las ventas comparables retrocedieron un 2,2% en los tres primeros trimestres del ejercicio. En el tercer trimestre, la evolución fue similar, con ventas totales de 2.953 millones de libras (3.346 millones de euros), el crecimiento orgánico se situó en un 2,4%, mientras el comparable fue un 1,7% negativo.