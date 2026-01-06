Decathlon ultima la compra de activos de Intersport en España

Agencias

Decathlon apuesta por crecer en España y ultima la compra de activos de la empresa deportiva Intersport CCS en el mercado español tras notificar esta operación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc). Tras meses de agonía, la filial española de Intersport fue adquirida por Intersport Francia a finales del año pasado.

En este momento, la operación está en “una fase de análisis por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se encuentra a la espera de la resolución para la continuidad del proceso”.

Decathlon, según consta en los registros del órgano, comunicó a Competencia la operación a finales de 2025, concretamente el pasado 31 de diciembre, y actualmente se está evaluando en la primera fase del proceso.

Decathlon presentó el proyecto de adquisición de Intersport CCS el pasado diciembre

De esta forma y con la notificación de esta operación, se inicia la primera fase de estudio de la misma, en la que Competencia dispone de un mes de plazo para pronunciarse. En caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a segunda fase, cuya duración podría oscilar entre tres y cuatro meses.

Intersport España se declaró en marzo de 2025 en concurso de acreedores tras sus problemas para hacer frente a la deuda que tenía acumulada la compañía. Tras fracasar el plan de viabilidad presentado a bancos y acreedores, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ordenó la liquidación de las sociedades del grupo que agrupaban cerca de 120 tiendas en España, de las cuales 30 establecimientos eran propios y el resto franquicias.

Tras liquidarse la filial ibérica, el pasado mes de noviembre, Intersport asumió las operaciones en España y Portugal, creando un grupo para el sur de Europa, que está formado por Francia, Bélgica, España y Portugal. De recibir luz verde esta operación, Decathlon, que cuenta actualmente con 176 tiendas en España, reforzaría su apuesta en el mercado nacional con esta adquisición.