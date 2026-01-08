Pilar Riaño

El comercio de moda en España cierra otro ejercicio en rojo. Las ventas de moda en el país finalizan 2025 con un retroceso del 1,10%, empeorando la evolución respecto a 2024 y encadenando ya dos años en negativo, según los datos provisionales del Indicador del Comercio de Moda, elaborado por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

El rojo del ejercicio se ha marcado tras un diciembre que no ha logrado cumplir las expectativas del sector. En el último mes del año, las ventas del comercio de moda en España han anotado una caída del 0,2%, que pese a ser negativas mejoran el descenso del 1,6% registrado en diciembre de 2024.

La evolución de las ventas de moda en España es la peor desde 2021, cuando el sector se vio afectado todavía por la paralización de la actividad derivada de la pandemia del Covid-19. En 2024, el comercio finalizó el año con un retroceso del 0,3%, dejando atrás los aumentos de 2023 (2,8%) y 2022 (13,8%). En 2021 y 2020, las ventas de moda en España registraron caídas del 13,1% y del 39,8%, respectivamente.

“Las ventas del mes de diciembre no han sido las esperadas”, señalan desde Acotex. “Estos datos vuelven a poner de manifiesto, por un lado, el adelanto de las compras de Navidad al Black Friday, donde el consumidor encuentra buenos descuentos, y por otro que el sector sigue sin recuperar las ventas de una manera consistente”, agregan.

Según la patronal, “se cierra un año complicado con un descenso de las ventas del 1,1% con una campaña de Navidad que no ha conseguido el objetivo buscado, y confiando en unas buenas rebajas que puedan incrementar las ventas entre el 4% y el 5% respecto al año pasado”.

En el conjunto de 2025, las ventas de moda en España han anotado caídas en siete de los doce meses del ejercicio, con un pico negativo en abril y uno positivo en noviembre. El sector comenzó 2024 registrando una caída del 2,2% en enero, para aumentar sus ventas en España un 1,6% en febrero y volver a retroceder, en concreto un 3,1%, en marzo.

La evolución de las ventas de moda en España es la peor desde 2021, cuando el sector se vio afectado por la pandemia

Publicidad

El segundo trimestre se estrenó con una caída del 7,1% en abril, para seguir con una tímida subida del 0,2% en mayo y otro retroceso del 2,2% en junio. En la temporada veraniega, julio se saldó con un alza del 0,2% en las ventas de moda en España y otra del 1,5% en agosto, para volver a cerrar septiembre en rojo, con un descenso del 1,7%. Octubre y noviembre finalizaron con una caída de ventas del 2,3% y un aumento del 5,7%, respectivamente.

El Indicador del Comercio de Moda recoge una muestra representativa por formato y dimensión de los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan la evolución por superficie comparable, por lo que no se tienen en cuenta las aperturas con antigüedad inferior a un año.

Consulta la evolución anual del Indicador del Comercio de Moda