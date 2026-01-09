Levi’s España dispara su negocio hasta 90 millones gracias a la expansión en Colombia

P. Riaño

La filial española de Levi Strauss engorda su negocio gracias a la diversificación geográfica. La sociedad, a través de la cual el gigante estadounidense comenzó a operar de forma directa en el mercado colombiano, ha alcanzado una cifra de negocio de noventa millones de euros en el último ejercicio con datos disponibles.

Se trata de la primera ocasión en que la filial española de Levi Strauss presenta cuentas consolidadas. Las cuentas, recientemente depositadas en el Registro Mercantil y correspondientes al ejercicio 2024, reflejan una facturación de 90,16 millones de euros.

El resultado de explotación consolidado de la filial española, por su parte, se situó en 8,90 millones de euros en el ejercicio 2024, mientras el resultado neto fue de 6,26 millones de euros.

En el ejercicio 2023, cuando las cuentas depositadas por Levi Strauss eran individuales y sólo reflejaban el negocio en España, la cifra de negocio se situó en 60,69 millones de euros, un 27,61% más que el año anterior. El resultado de explotación individual se situó en 9,84 millones y el neto, en 8,81 millones de euros.

Levi Strauss comenzó a operar en España con filial propia en 1970. La sociedad, domiciliada en Barcelona, gestionaba hasta ahora la actividad comercial en el mercado español y portugués. La sociedad opera como comisionista y proveedora de servicios de márketing para ambos mercados para Levi Strauss Europa. Así, la cifra de negocio de la sociedad no refleja las ventas totales de Levi’s en Iberia, pues estas computan en Europa.

A finales de 2023, la filial española del grupo estadounidense constituyó la sociedad Levi Strauss Colombia SAS, con sede en Antioquia, en Colombia. Esta sociedad comenzó su actividad en marzo de 2024, cuando el grupo tomó el control de su negocio en Colombia, hasta entonces en manos de Expofaro.

“A diferencia de la sociedad dominante, cuyo modelo de negocio es el de comisionista, el modelo de negocio utilizado por la sociedad dependiente es el de distribuidor asumiendo los riesgos derivados de la adquisición de las existencias, y posterior venta de las mismas”, explica Levi Strauss en sus cuentas.

Del total de la cifra de negocio de la filial en 2024, 59,89 millones de euros correspondieron al negocio en España y Portugal, mientras 30,87 millones de euros correspondieron a Colombia, en su primer año de actividad. Así, España copa el 61,05% del negocio, mientras Colombia representa el 36,54% y Portugal, el 2,41%.

A cierre del ejercicio, la sociedad española empleaba a 1.398 personas. Del total de puestos de trabajo, 962 correspondían a España, mientras 408 estaban ubicados en Colombia y 28 a Portugal.