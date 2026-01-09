Macy’s cierra catorce tiendas como parte del plan para relanzar la compañía en tres años
Tras dos años de ejecución del plan, el grupo estadounidense continúa con el cierre de tiendas. Bajó la persiana de 66 en 2025 y, a la vez, pretende seguir invirtiendo en 125 con mayor proyección. El objetivo es quedarse con 350.
Macy’s da comienzo al cierre de tiendas. El grupo estadounidense de grandes almacenes ha informado del cierre de catorce locales este año, como parte de un plan más amplio para relanzar la compañía a tres años bajo el nombre de Bold New Chapter.
Los catorce establecimientos que se cerrarán son tiendas “con bajo rendimiento”, así como una estrategia para “optimizar las operaciones”, según ha informado el presidente y consejero delegado de Macy’s en un comunicado interno avanzado por WWD.
Macy’s planea cerrar aproximadamente 150 grandes almacenes, para quedarse con 350 en funcionamiento. En 2025, el grupo estadounidense cerró un total de 66 tiendas. A la vez que el grupo desinvierte, también apuesta por 125 de sus tiendas, con más personal en áreas clave o más novedades en productos.
Macy’s cerrará hasta 150 grandes almacenes para quedarse con un parque de 350
“Nuestro enfoque sigue siendo el mismo: fortalecer nuestras tiendas, simplificar la forma en que operamos e invertir en las experiencias que les importan a nuestros clientes”, ha añadido el consejero delegado.
Las tiendas que cierran se encuentran en New Hampshire, Nueva Jersey, Maryland, Nueva York, Minnesota, Michigan, California, Pensilvania, Texas, Atlanta, Carolina del Norte y Washington.
Macy’s cerró el tercer trimestre del año fiscal con una evolución plana de ventas y con el beneficio a la baja. Su cifra de negocio se situó en 4.913 millones de dólares, un 0,2% más que en el mismo periodo del año pasado.
Con el estancamiento de las ventas, el grupo estadounidense volvió a ver cómo su beneficio se desplomaba, esta vez un 60,7%. Mientras en el tercer trimestre de 2024 anotó unas ganancias de 28 millones de dólares, en el mismo periodo de 2025 la cifra se situó en 11 millones de dólares.