Sociedad Textil Lonia convoca dos nuevos paros tras semanas sin avances en la negociación

El comité de empresa de Sociedad Textil Lonia continúa con nuevas movilizaciones ante el estancamiento de las negociaciones con la compañía. Los sindicatos han confirmado la convocatoria de paros durante toda la jornada los próximos miércoles 14 y jueves 15 de enero, tras constatar la falta de avances en la negociación con la dirección de la compañía gallega.

La decisión de continuar con las movilizaciones y convocar nuevos paros fue votada y aprobada en la asamblea de trabajadores celebrada el pasado 5 de enero, después de que la empresa no retomara el contacto con la representación sindical tras la última reunión mantenida a finales de diciembre.

Según fuentes del comité de empresa, la negociación se encuentra completamente bloqueada. “Ya no podíamos asistir a más reuniones y le pedimos a la empresa que nos mandaran las propuestas por correo. Desde el viernes 5 de enero no sabemos nada de la empresa”, señalan desde la representación de los trabajadores.

Estas nuevas jornadas de paro se suman a las movilizaciones ya realizadas en diciembre y al paro de veinticuatro horas del pasado 5 de enero, en un conflicto centrado en la negociación salarial y en las condiciones vinculadas a antigüedad y poder adquisitivo de la plantilla.

La representación de los trabajadores de Sociedad Textil Lonia lleva desde el pasado mes de marzo intentando negociar mejoras salariales con la dirección. La compañía española cuenta con 800 trabajadores en sede central, ubicada en Pereiro de Aguiar, en Ourense, distribuidos a partes iguales entre oficinas y logística.

El comité de empresa de Sociedad Textil Lonia está formado por 17 miembros. CCOO es el sindicato mayoritario, con siete representantes, seguido de UGT, con seis, y la Confederación Intersindical Gallega (CIG), con cuatro delegados.

Sociedad Textil Lonia, controlada por la familia Domínguez y propietaria de marcas como Purificación García y Christian Lacroix, además de la licencia de CH Carolina Herrera, cerró su último ejercicio con una facturación de 410,4 millones de euros, un 4,5% menos, y un resultado neto de 109,6 millones, lo que supuso un descenso del 34%.