Es noticia

Decathlon Adolfo Domínguez Tendam
Menú
ENGEnglish edition
Inicia sesión Suscríbete
Noticias
{{ item.title }}
Tags
{{ item.title }}
Perfiles
{{ item.title }}
Empresas Entorno Tendencias Back Stage Equipamiento Cosmética Look
Publicaciones Especiales Opinión Directorio Agenda Multimedia Shots Coordenadas

Empresa

Sociedad Textil Lonia convoca dos nuevos paros tras semanas sin avances en la negociación

Los sindicatos han convocado dos nuevas jornadas de paro de veinticuatro horas para los próximos días 14 y 15 de enero ante el bloqueo de la negociación y la falta de respuesta por parte de la dirección de Sociedad Textil Lonia.

Sociedad Textil Lonia convoca dos nuevos paros tras semanas sin avances en la negociación
Sociedad Textil Lonia convoca dos nuevos paros tras semanas sin avances en la negociación
Los trabajadores de Sociedad Textil Lonia pararán toda la jornada los días 14 y 15 de enero tras votar la convocatoria en asamblea

Modaes

El comité de empresa de Sociedad Textil Lonia continúa con nuevas movilizaciones ante el estancamiento de las negociaciones con la compañía. Los sindicatos han confirmado la convocatoria de paros durante toda la jornada los próximos miércoles 14 y jueves 15 de enero, tras constatar la falta de avances en la negociación con la dirección de la compañía gallega.

 

La decisión de continuar con las movilizaciones y convocar nuevos paros fue votada y aprobada en la asamblea de trabajadores celebrada el pasado 5 de enero, después de que la empresa no retomara el contacto con la representación sindical tras la última reunión mantenida a finales de diciembre.

 

Según fuentes del comité de empresa, la negociación se encuentra completamente bloqueada. “Ya no podíamos asistir a más reuniones y le pedimos a la empresa que nos mandaran las propuestas por correo. Desde el viernes 5 de enero no sabemos nada de la empresa”, señalan desde la representación de los trabajadores.

 

 

Los trabajadores de Sociedad Textil Lonia pararán toda la jornada los días 14 y 15 de enero tras votar la convocatoria en asamblea

 

 

Estas nuevas jornadas de paro se suman a las movilizaciones ya realizadas en diciembre y al paro de veinticuatro horas del pasado 5 de enero, en un conflicto centrado en la negociación salarial y en las condiciones vinculadas a antigüedad y poder adquisitivo de la plantilla.

 

La representación de los trabajadores de Sociedad Textil Lonia lleva desde el pasado mes de marzo intentando negociar mejoras salariales con la dirección. La compañía española cuenta con 800 trabajadores en sede central, ubicada en Pereiro de Aguiar, en Ourense, distribuidos a partes iguales entre oficinas y logística.

 

 

El comité de empresa denuncia que la dirección de la compañía no ha retomado el contacto desde el 5 de enero y mantiene bloqueada la negociación

 

 

El comité de empresa de Sociedad Textil Lonia está formado por 17 miembros. CCOO es el sindicato mayoritario, con siete representantes, seguido de UGT, con seis, y la Confederación Intersindical Gallega (CIG), con cuatro delegados.

 

Sociedad Textil Lonia, controlada por la familia Domínguez y propietaria de marcas como Purificación García y Christian Lacroix, además de la licencia de CH Carolina Herrera, cerró su último ejercicio con una facturación de 410,4 millones de euros, un 4,5% menos, y un resultado neto de 109,6 millones, lo que supuso un descenso del 34%.

 

Contenido relacionado

Sociedad Textil Lonia

Últimas noticias

Especiales

Publicaciones

Ver todas las publicaciones

Multimedia

Fashion Sustainability Shot - Entrevista con Isabelle Maurizi (Ebca)
Powered by
Tendam
Move! Live - Mirada 2026: Los To Do's en ESG
Fashtech Shot - Entrevista con Carlos Sánchez Altable (McKinsey)
Powered by
Desigual
People, business & ESG: Tenemos un plan
Fashion Sustainability Shot - Entrevista con Juan Parés (Observatorio del Textil y la Moda)
Powered by
Tendam
Fashtech Shot - Entrevista con Fernanda Blasco (Desigual)
Powered by
Desigual
Ver todos los vídeos