El consumo minorista de moda acelera en noviembre en la zona euro con una subida del 2,3%

Pablo Bueno

Las ventas minoristas consolidan su recuperación en noviembre en la zona euro. En el penúltimo mes del año, el consumo en los veinte países que comparten la moneda común creció un 2,3% interanual, cuatro décimas más que en octubre y más de un punto por encima del dato de septiembre, según Eurostat.

El comercio deja así atrás el tramo más débil del ejercicio y encadena dos meses consecutivos de aceleración. Tras tocar su nivel más bajo del año en septiembre, con un alza del 1,2%, las ventas repuntaron al 1,9% en octubre y reforzaron la tendencia en noviembre, acercándose a los ritmos previos al verano.

La mejora del consumo se apoya en un comportamiento más sólido de las grandes economías del euro. España volvió a situarse entre los mercados más dinámicos, con un incremento interanual de las ventas del retail de moda del 6,1% en noviembre, frente al 3,9% de octubre y el 4,3% de septiembre.



Francia también mantuvo una evolución positiva y estable. En noviembre, las ventas minoristas de prendas y calzado aumentaron un 3,3% interanual, apenas una décima más que en octubre y más de un punto por encima del dato registrado en septiembre, confirmando una trayectoria de crecimiento sostenido.

Alemania, por su parte, avanzó a un ritmo más moderado. El mayor mercado de la zona euro cerró noviembre con un incremento del 1,1% interanual, por debajo del 1,8% de octubre, aunque ligeramente por encima del 0,9% anotado en septiembre.

Portugal volvió a situarse entre las economías más dinámicas de la zona euro. En noviembre, las ventas minoristas en el país crecieron un 6,5% interanual, acelerando frente al 4,1% de octubre y manteniéndose por encima del 5,3% registrado en septiembre.

Entre los países con mejores registros en lo que al comercio minorista de moda se refiere volvió a destacar Chipre, que lideró las subidas en noviembre con un alza del 8,5%, en línea con los elevados niveles alcanzados en los meses anteriores. Dinamarca también sobresalió, con un crecimiento del 6,2%, reforzando una tendencia claramente ascendente desde el verano.

En el extremo opuesto, Rumanía registró el peor comportamiento del área del euro. En noviembre, las ventas minoristas de prendas de vestir y calzado cayeron un 4,6% interanual, encadenando varios meses en negativo y ampliando el diferencial con respecto al conjunto de la zona euro.