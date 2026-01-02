Sociedad Textil Lonia mantiene el paro el 5 de enero tras fracasar la reunión con sindicatos

Modaes

El comité de empresa mantiene las movilizaciones en Sociedad Textil Lonia. La reunión celebrada el pasado 29 de diciembre entre la dirección de la compañía y la representación sindical concluyó sin acuerdo, lo que mantiene vigente la convocatoria de huelga de 24 horas prevista para el próximo 5 de enero.

La representación de los trabajadores de Sociedad Textil Lonia lleva negociando mejoras salariales desde el pasado mes de marzo. La compañía española cuenta con 800 trabajadores en sede central, ubicada en Pereiro de Aguiar, en Ourense, distribuidos a partes iguales entre oficinas y logística.

Según ha trasladado la Confederación Intersindical Gallega (CIG) en un comunicado, el encuentro del 29 de diciembre no permitió avances sustanciales y la propuesta presentada por la empresa fue considerada “claramente insuficiente”, al no dar respuesta, según el sindicato, a las demandas planteadas por la plantilla en el marco de la negociación.



De acuerdo con la información facilitada por la central sindical, la oferta de la compañía se articula en torno a un Plus de Vinculación ligado a la antigüedad, con incrementos del salario base del “0,8% para quienes cumplan cinco años en la empresa” y de hasta el “2,5% para quienes alcancen veinte años de antigüedad”.

La CIG sostiene que esta propuesta “supone una pérdida de poder adquisitivo para las trabajadoras y los trabajadores” y que no cubre “las necesidades reales de la plantilla”, especialmente en las categorías con salarios más bajos. En este contexto, las centrales sindicales mantienen su rechazo a la oferta actual.



Ante la falta de acuerdo, CCOO, UGT y CIG mantienen la convocatoria de una huelga de 24 horas para el próximo 5 de enero, que afectará a toda la jornada laboral. Además, los sindicatos advierten de que “no se descartan nuevas convocatorias de huelga ni otras acciones de protesta” si no se producen avances en la negociación.

Sociedad Textil Lonia, que controla las marcas Purificación García y Christian Lacroix, así como la licencia de CH Carolina Herrera, cerró su último ejercicio con una cifra de negocio de 410,4 millones de euros, lo que supuso una caída del 4,5%. La empresa, controlada por la familia Domínguez, anotó un resultado neto de 109,6 millones, un 34% menos.

El comité de empresa de Sociedad Textil Lonia está formado por 17 miembros. CCOO es el sindicato mayoritario, con siete representantes, UGT suma seis y la Confederación Intersindical Gallega (CIG), cuatro.