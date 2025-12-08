L’Oréal dobla su apuesta por Galderma y eleva su participación hasta el 20%

Modaes

L’Oréal refuerza su apuesta por el negocio de la estética. El grupo francés ha acordado la adquisición de una participación adicional del 10% en la compañía suiza de dermatología Galderma Group, con lo que su posición en el capital de la empresa se eleva hasta 20%.

El grupo francés de cosmética comprará este 10% al consorcio Sunshine SwissCo, liderado por EQT, Abu Dhabi Investment Authority (Adia) y Auba Investment, por un importe que no ha sido desvelado. L’Oréal ya había tomado un 10% de Galderma en agosto de 2024 y, con esta segunda operación, duplicará su peso en el accionariado.

Según ha explicado L’Oréal, el consejo de administración de Galderma estudiará la posibilidad de nombrar a dos consejeros no independientes propuestos por la francesa en sustitución de los representantes del consorcio liderado por EQT, a partir de la junta general de accionistas de 2026.

La compañía ha subrayado que el incremento de su inversión estratégica en Galderma “confirma la sólida trayectoria de crecimiento que ha emprendido la empresa” y “reafirma las ambiciones de L’Oréal de participar en el mercado de la estética, en rápido crecimiento”.

El grupo francés ha remarcado también que seguirá apoyando la estrategia y la independencia de Galderma y ha asegurado que no tiene previsto elevar más su participación en la firma suiza.

“La estética es un ámbito clave adyacente a nuestro negocio principal de belleza que estamos deseosos de seguir explorando; nuestra inversión estratégica inicial realizada ha resultado muy satisfactoria y, por lo tanto, estamos deseosos de consolidar y ampliar aún más la colaboración”, ha señalado Nicolas Hieronimus, consejero delegado de L’Oréal.

En paralelo, ambas compañías analizarán opciones para reforzar su colaboración científica, con el objetivo de aprovechar de forma más intensa la experiencia complementaria de los dos grupos.

La transacción se ejecutará mediante una operación fuera de mercado con el consorcio liderado por EQT y se financiará con el efectivo disponible y las líneas de crédito de L’Oréal. El cierre está previsto para el primer trimestre de 2026, sujeto a las autorizaciones regulatorias habituales.

L’Oréal cerró los nueve primeros meses del ejercicio actual con ventas de 32.807 millones de euros, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, un 3,4% en términos comparables. Entre julio y septiembre, la compañía alcanzó una facturación de 10.334 millones de euros, un 0,5% más que en el mismo periodo del año anterior.