Modaes

Marc Cain releva a su capitán. La marca alemana especializada en artículos de moda premium ha anunciado el relevo de Helmut Schlotterer, fundador y propietario de la compañía, incorporando a Patric Spethmann como nuevo líder a partir del próximo 1 de junio de 2026.

Schlotterer permanecerá vinculado a la compañía como presidente del consejo, para “asesorar a Spethmann”, según ha señalado la empresa a través de un comunicado. El nuevo consejero delegado cuenta con más de seis años de experiencia como director de operaciones y miembro del consejo de administración de la también alemana especializada en denim Marc O’Polo, la cual entró en concurso de acreedores en agosto tras no poder soportar el nivel de deuda ni los costes financieros.

Marc Cain inauguró a mediados de año su novena tienda monomarca en el mercado español en el número 220 de la calle Roselló, en pleno Eixample de Barcelona, uno de los distritos comerciales más relevantes de la capital catalana. “Con esta nueva tienda en Barcelona damos un paso importante en la expansión internacional de nuestro negocio retail”, explicó entonces Schlotterer.

Marc Cain llevó a cabo una batería de aperturas en puntos turísticos de España, como Madrid, Barcelona, Marbella o Canarias

Publicidad

Marc Cain aspira a posicionarse en zonas de alto tránsito turístico y de potencial conexión con la clientela alemana. Así, el local en Barcelona se encuentra a escasos metros de la estación de metro Diagonal y de iconos modernistas como La Pedrera de Gaudí, y ha llevado a cabo otras aperturas en Madrid, Marbella, Palma de Mallorca y varios puntos en Canarias.

A escala global, la compañía alemana tiene presencia en más de 60 países y cuenta con una red de distribución formada por más de 160 tiendas monomarca y alrededor de 1.000 puntos de venta multimarca.

Fundada en 1973 por el propio Schlotterer, Marc Cain ha apostado históricamente por un posicionamiento premium basado en diseño contemporáneo, materiales de alta calidad y una fuerte integración vertical. La empresa tiene su sede en Bodelshausen (Alemania), donde también mantiene su centro de producción propio, laboratorios de innovación y sus departamentos de diseño y logística.