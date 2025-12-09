Relevo en el lujo francés: la consejera delegada de Boucheron presidirá el Comité Colbert

Modaes

El lujo francés redefine su estructura. El Comité Colbert, la asociación que agrupa a las principales maisons del país, ha confirmado el nombramiento de Hélène Poulit-Duquesne como próxima presidenta. La ejecutiva, al frente de Boucheron desde hace una década, forma parte del consejo de la organización desde 2018 y ocupa la vicepresidencia desde mayo de 2022.

En su nuevo rol, sucederá a Laurent Boillot, directivo de LVMH y expresidente y consejero delegado de Hennessy, que asumió la presidencia del Comité Colbert en 2022. Su etapa concluye en un año simbólico para la asociación, marcado por su setenta aniversario y por dos grandes acciones de promoción del lujo francés: una instalación en el Grand Palais y un evento en Shanghái con motivo de los sesenta años de relaciones diplomáticas entre Francia y China.

Fundado en 1954 por Jean-Jacques Guerlain, el Comité Colbert reúne actualmente a 98 maisons de lujo y 17 instituciones culturales, con un perímetro de actividad que abarca catorce sectores, desde la Alta Costura y la moda hasta la perfumería, la cosmética, la hostelería o el vino y los espirituosos. Entre sus miembros figuran casas como Boucheron, Chanel, Christian Dior, Christian Louboutin, Louis Vuitton, Hermès o Van Cleef & Arpels.

El Comité Colbert agrupa a casi un centenar de ‘maisons’ de lujo

Publicidad

Según los datos de la asociación, el lujo francés representa en torno a 3% del producto interior bruto del país y cerca de un millón de empleos directos e indirectos en Francia. De ahí el peso del Comité Colbert como interlocutor de referencia entre la industria, las instituciones culturales y los poderes públicos.

En su declaración tras la elección, Poulit-Duquesne fijó como hoja de ruta la continuidad de los grandes ejes del Comité Colbert, que pasa por dar a conocer los saberes hacer y apoyar las distintas ramas, promover de forma colectiva los valores y las maisons en el ámbito internacional y situar el desarrollo sostenible en el centro de las estrategias del sector. Cada marca, subrayó, tiene un papel que va más allá de su cuota de mercado: defender valores universales ligados al arte, la cultura y la artesanía.

La futura presidenta llegó a Boucheron hace diez años, tras haber pasado por los grupos LVMH y Richemont. En esta nueva etapa se apoyará en el equipo del Comité Colbert, dirigido desde 2020 por su delegada general, Bénédicte Epinay, con el objetivo de reforzar la influencia internacional de una industria que la propia asociación define como uno d