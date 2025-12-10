Pablo Bueno

España es menos júnior y más sénior. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicos los datos del Censo Anual de Población, que en 2025 ha registrado un total de 49.128.297 habitantes, lo que supone una subida del 1,05% con respecto a 2024, o, lo que es lo mismo, 508.602 habitantes más.

Sin embargo, este aumento de población no se ha repartido equitativamente en todos los grupos de población por edad. España ha perdido población joven y tiene hoy casi 100.000 habitantes menos por debajo de los 16 años, lo que supone una caída del 1,43% respecto a 2024. Por el contrario, el censo ha registrado 358.033 personas más en la franja de edad comprendida entre los 16 y los 64 años, un 1,13% más.

Pero el aumento más significativo se ha producido en la franja de mayor edad, la de mayores de 64 años, que ha crecido por encima del 2,5%, con 250.257 habitantes más. España ha superado con creces los diez millones de habitantes por encima de los 64 años. El peso relativo de la franja de mayor edad se ha elevado, por tanto, hasta llegar al 20,7%.

Casi 90.000 niños menos

La población infantil sólo ha crecido en cinco provincias. El censo de niños de 0 a 14 años en la mayoría de ellas se ha estancado o ha disminuido significativamente como es el caso de Cádiz, Sevilla, Cantabria y Pontevedra, con caídas del orden del 3%. Ligeramente menores, pero también notables han sido las caídas de Guipúzcoa, Badajoz, Girona o Jaén, que registraron un 2% menos de niños en sus censos que el año pasado.

El resultado total arroja un descenso de población infantil en 86.314 personas. En el otro extremo de la balanza, las provincias que han registrado mayores crecimientos, aunque leves, de población entre 0 y 14 años han sido Alicante, Cuenca, Toledo, Lugo y Ávila.

Más ‘boomers’

España crece, pero también envejece. En la generación de los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964), la población de esta franja de edad ha aumentado en 264.254 habitantes, un 2,6% más que en 2024. Por comunidades autónomas, los mayores crecimientos absolutos de población silver se han concentrado en Andalucía, con 54.248 boomers más, Cataluña con 38.003 más, Comunidad Valenciana con 32.809 más y Madrid con 35.964 habitantes más de esta franja de edad.

Por provincias, las de mayor crecimiento porcentual de población entre 64 y 79 años han sido Las Palmas y Guadalajara, por encima del 4%, y Almería y Murcia, con el 3,8%. Especialmente significativo ha sido el aumento de población sénior en municipios de tamaño medio como L’Hospitalet de Llobregat (3,5%), Torrevieja (4,9%), Gandía (3,6%) o Benidorm (3,5%). Mientras que entre las grandes ciudades que más han envejecido en 2025 encontramos Valencia y Alicante (alrededor del 2%), con Madrid y Barcelona justo por detrás, con el 1,6%.