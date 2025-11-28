Zara, en la liga del lujo: diseño y exclusividad en su nuevo ‘flagship’ del ‘upper’ Barcelona

Irene Juárez / Triana Alonso

Zara aspira a competir con los grandes de la moda y el diseño. Inditex acaba de impulsar un inédito concepto en el corazón de la avenida Diagonal de Barcelona, en la zona alta de la ciudad, con un flagship cuya apariencia tiene más que ver con un museo que con una tienda al uso. Para su concepción, la marca ha proseguido su estrategia de elevar su imagen y reforzar su universo aspiracional, firmando una colaboración de altos vuelos con el prestigioso arquitecto y diseñador belga Vincent Van Duysen. Con una apuesta por el diseño cuidado e intelectual que, normalmente, sólo se permiten los grandes nombres del lujo, la nueva tienda es un emblema del Zara de la era de Marta Ortega: visual, exquisito y refinado para seguir democratizando la moda, pero legitimando su discurso de diseño y seduciendo, también, a los clientes premium.

En lo que supone una situación excepcional ante la prensa dadas las escasas comparecencias públicas de portavoces de la marca, el director de Zara en España, Roberto Martín, ha tomado la palabra para describir Barcelona como una “ciudad muy importante para Zara”, y destacar al territorio como una “capital relevante”, tanto por su peso en ventas como en importancia corporativa. La ciudad acoge las sedes de cinco de las propuestas de Inditex: Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka y la propia Zara.

El nuevo establecimiento se ubica en el número 584 de la avenida Diagonal de Barcelona. En su primer día de funcionamiento ha contado con la presentación del arquitecto detrás del proyecto, Vincent Van Duysen, cuya relación con Inditex comenzó en 2022 con una colaboración con Zara Home. Desde entonces, se han lanzado cuatro colecciones más con él. Esta es, no obstante, la primera vez que el arquitecto firma un proyecto enteramente concebido por él.

Por primera vez en Barcelona, Zara hará convivir en un mismo espacio sus colecciones de hombre y de mujer con su propuesta de decoración de lujo. Hasta el momento, este tipo de fusión solamente se había instalado en su concepto ‘Apartamento’, en Madrid, A Coruña y París. La nueva tienda, sin embargo, defiende un modelo particular de tienda de Zara que no va a ser replicable en sus demás establecimientos y que no sigue la línea de ninguna de las existentes.

Zara hará convivir en el mismo espacio las colecciones de hombre y mujer con su propuesta de decoración de lujo

El espacio, que cuenta con una superficie cercana a los mil metros cuadrados, está constituido por dos plantas. La entrada al establecimiento emula un recibidor, para que el usuario “no se atosigue” y no se encuentre directamente con los productos. Un suelo con bordes irregulares y alfombras, sofás, luces cálidas, vitrinas y estanterías semejantes a las de una librería completan la propuesta de diseño. Entre su paleta de colores destaca la madera natural, el metal cepillado, la piedra suave y los acabados mate.

Van Duysen ha querido con este espacio apelar al “sentido residencial”. El objetivo es que cada visitante “descubra los distintos ambientes”, con salas “que podrían parecerse a las que hay en un hogar”. Para el arquitecto, un espacio así puede lograr que los usuarios lo visiten más a menudo, “y descubran su universo”, teniendo en cuenta que la oferta de Zara cambia constantemente.

La zona de probador también es particular. Justo antes de entrar, una pantalla indica cuáles están libres. Con unas puertas de madera correderas, cada cubículo enciende sus luces cuando el usuario entra. Al salir, se conduce al usuario a la zona de pago. En esta misma planta se sitúa también un área de devoluciones online y físicas, así como un buzón de recogida de productos.

Barcelona se consolida con esta apertura de autor como un enclave imprescindible en el que Zara pretende desplegar la estrategia de reposicionamiento que ha defendido en los últimos años. La capital catalana coge fuerza, más allá de Arteixo, para representar la propuesta emblema de Inditex en una de sus calles premium, rodeada de locales entre los que se encuentran Mango He y Mango Home, Bimba y Lola, Massimo Dutti y Oysho, entre otras. Asimismo, la inauguración del espacio supone una apuesta estratégica para el grupo y, en su primer día de actividad ha contado con la presencia de la presidenta Marta Ortega y su marido Carlos Torretta.

Según los últimos resultados publicados, Inditex concluyó los seis primeros meses de 2025 con un incremento de las ventas del 1,6%, y elevó su resultado neto un 0,8%. Esta evolución se sitúa en línea con la del primer trimestre del ejercicio, cuando anotó su menor crecimiento trimestral desde la pandemia.

Por su parte, las ventas de Zara, en las que Inditex incluye también la cifra de Zara Home y Lefties, alcanzaron 13.150 millones de euros, un 0,89% más que el año anterior, siendo el menor crecimiento de todo el grupo. A cierre de semestre, la facturación conjunta de los tres conceptos supuso un 71,63% del total, medio punto porcentual menos que hace un año. Con este nuevo establecimiento, Zara ya cuenta con once tiendas en Barcelona.