Première Vision eleva el denim: materiales circulares, lujo y más de 65 expositores en Milán

Denim Première Vision vuelve a Milán con una propuesta que refleja el momento que atraviesa la industria del denim: más presión regulatoria, mayor demanda de trazabilidad y un desplazamiento progresivo hacia materiales y procesos de menor impacto. La última edición de la cita reunirá a empresas proveedoras, prescriptores de tendencias y laboratorios de innovación con el objetivo de ofrecer una fotografía actualizada del sector para la temporada primavera-verano 2027.

La feria incorporará perfiles muy distintos, desde especialistas históricos hasta empresas jóvenes con propuestas técnicas experimentales. Entre los participantes se encuentra Amy Leverton, consultora y fundadora de Denim Dudes, que participará en el análisis de tendencias junto con el equipo interno de Première Vision. El laboratorio de innovación de Kering (MIL) actuará como invitado de honor en el espacio SStyle – Denim Lab, donde ocho diseñadores presentarán proyectos centrados en nuevos materiales y criterios de sostenibilidad.

Kristian Guerra, diseñador de 44 Level Group, firmará la dirección artística del Forum Denim y participará en un encuentro sobre los códigos estéticos que marcarán el denim del próximo ciclo. Su labor consistirá en traducir las propuestas de los expositores en una lectura visual de las tendencias.

Denim Première Vision: innovación técnica frente a un sector en transformación

El programa gira en torno a la innovación y el lujo responsable. El primer eje reúne desarrollos que buscan reducir el uso de recursos en la producción, como las tinturas de Chloris Biochem, la fibra de cacao utilizada por Doors o el sistema de coloración circular de Emily Gubbay. Calik presentará un proceso de teñido sin consumo de agua, uno de los avances tecnológicos más relevantes de la edición.

El segundo está orientado al mercado premium, con empresas como Geocot, Takisada, Kaitac o Isko, que presentarán nuevos tejidos y acabados con un enfoque en la durabilidad y el reposicionamiento del denim dentro de las categorías de mayor valor. La organización señala que el salón contará con más de 65 expositores internacionales que cubren la cadena de valor: fabricantes de tejido (60%), confección (20%), accesorios (6%) y químicos (5%).

La ampliación del Fashion District es otro de los movimientos del salón para reforzar su conexión con el mercado de marcas. La zona duplicará superficie y acogerá más de veinte firmas que presentarán cápsulas realizadas en colaboración con proveedores, entre ellas Daily Blue by Adriano Goldschmied, Marios, Kentroy Yearwood, Simon Cracker o Victor Hart.

Además del área comercial, el salón pondrá en marcha Index Denim, un espacio que reunirá 150 muestras de tejidos y accesorios de una treintena de expositores. Su objetivo es facilitar el sourcing de manera rápida y comparable para compradores y equipos de producto.

La próxima cita de Première Vision tendrá lugar en diciembre en París

El Forum Denim, concebido por Kristian Guerra, reunirá materiales, desarrollos técnicos y una selección de siluetas realizadas por expositores. La idea es ofrecer una lectura transversal de las tendencias, no sólo a partir de muestras o tejidos, sino del diálogo entre técnica y diseño. Es la primera vez que el foro incorpora piezas completas producidas por los proveedores.

Además, el salón acogerá también la celebración del 50 aniversario de Sportswear International, que organizará un encuentro con Pioneer Denim dentro de la feria. El evento forma parte del programa paralelo con el que Première Vision busca conectar a empresas proveedoras, diseñadores y actores culturales.

La lista completa de expositores incluye empresas como Calik Denim, Isko, Kuroki, Pioneer Denim, Pure Denim, Kilim Denim, Sharabati, Zen Kiwami o W Denim, entre otras, que representan tanto a productores históricos como a compañías especializadas en procesos químicos o acabados.

Tras la cita de Milán, la división de moda de GL Events continuará con su calendario internacional. Blossom Première Vision se celebrará en París los días 10 y 11 de diciembre de 2025 en el Carreau du Temple. Première Vision New York tendrá lugar el 13 y 14 de enero de 2026 en Tribeca 360. La feria principal, Première Vision Paris, regresará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Paris Nord Villepinte.

El calendario seguirá en Canadá con Première Vision Montreal el 21 y 22 de abril de 2026 en el Grand Quay, y Denim Première Vision volverá a Milán el 20 y 21 de mayo de 2026. El ciclo concluirá con una nueva edición de Blossom PV los 3 y 4 de junio de 2026 en París.