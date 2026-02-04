Momad arranca en Ifema con más de 200 marcas en su última edición junto a Intergift y Bisutex

Modaes

Momad empieza este jueves su edición de invierno en Ifema Madrid. La feria, prevista del 5 al 7 de febrero en pabellón 10 del recinto, reunirá a más de dos centenares de marcas de quince países con una oferta dirigida al canal profesional que abarca moda, calzado, accesorios y baño.

La edición combinará continuidad y rotación. A la base de expositores habituales se sumará la entrada de 46 nuevas empresas, renovando la propuesta de la oferta del salón profesional.

Ifema refuerza, además, el peso del tejido local durante la cita. Momad reunirá a más de un centenar de marcas españolas y colocará el “hecho en España” como argumento de producto, diseño y calidad en un momento en que el multimarca vuelve a exigir diferenciación y servicio. Esta estrategia sigue los pasos de la hoja de ruta ya desplegada en los eventos de pasarela de MBFW Madrid, también liderados por Asier Labarga.

La sostenibilidad volverá a tener un espacio propio bajo el formato Boutique Consciente, que agrupa a quince marcas bajo criterios de moda responsable y circular. Entre las participantes figuran Circu, Pacifique Sud, Saint Martin, Disoal, Dando Un Paseo, Escorpion, Nekane, Brax o Costa y Soler.

Como novedad, este entorno incorpora prendas desarrolladas con biomateriales por alumnos del Creative Campus de Universidad Europea. El proyecto aterriza en forma de piezas experimentales, con materiales de origen vegetal y compuestos aplicados al diseño, del bolso a la prenda.

Asimismo, Momad recupera también el Espacio Metro, el área orientada a marcas premium, con seis showrooms que agrupan a 27 firmas y presentan colecciones para temporada otoño-invierno 2026-2027.

El espacio reúne carteras de operadores y agencias: Flo&Clo, Club Voltaire o Montereggi (Cps Comproser); Passioni, Fly Girl y Gardeur (Difusion Moda); y firmas como Cinzia Rocca, Oakwood o Yaya, entre otras. El regreso de esta zona busca ordenar la oferta de gama media-alta y premium dentro del salón y facilitar la lectura a compradores especializados.

La agenda de Momad se completa con su pasarela y un programa de contenidos profesionales. Las jornadas incluyen desfiles y mesas redondas centradas en sostenibilidad, innovación tecnológica, uso de datos en retail, inteligencia artificial y construcción de marca. En ese marco se integra Momad Talents by Isem, el concurso orientado a apoyar a nuevas marcas. Lebago y Palaish han quedado primera y segunda clasificadas y contarán con espacio propio para mostrar sus colecciones.

La convocatoria coincide con Bisutex e Intergift, una simultaneidad con la que Ifema busca concentrar visitas y compras en un mismo viaje profesional. Para el sector, la edición de febrero funciona como toma de pulso antes de julio, cuando Momad estrenará nuevo formato en solitario, abandonando su habitual celebración a comienzos de septiembre.