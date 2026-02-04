Grupo L’Oréal coloca a Ana Jaureguizar al frente de la presidencia de España y Portugal

Modaes

L’Oréal apuntala su cúpula en la Península. El grupo galo de cosmética ha nombrado a Ana Jaureguizar como presidenta del conglomerado en España y Portugal, tras la decisión de Juan Alonso de Lomas de dejar la multinacional para emprender proyectos personales, según informa en un comunicado.

El relevo tiene el calendario ya fijado. El nombramiento será efectivo el 1 julio de 2026 y se articulará mediante una transición escalonada que arrancará en mayo. Jaureguizar, actual directora general de la división de productos de gran consumo para el clúster España Portugal, sucederá a Alonso de Lomas, que ha decidido culminar su carrera profesional tras 28 años en el grupo, nueve de ellos de ellos al frente de España y Portugal.

La empresa presenta el cambio como un movimiento de continuidad y de promoción interna, con un traspaso previsto para evitar fricciones en la gestión del negocio ibérico.

Jaureguizar se incorporó a L’Oréal en 2006 como responsable regional de travel retail en Europa, tras 7 años en banca de inversión y consultoría estratégica en Londres y Madrid. A partir de ahí, su recorrido se ha construido dentro del grupo, con responsabilidades en distintas áreas y con componente internacional.

En 2011, fue promocionada a directora general de travel retail Emea (Europa, Oriente Medio y África) para marcas como Lancôme y Kiehl’s, antes de incorporarse a España como directora general de Lancôme. L’Oréal subraya su paso por posiciones vinculadas al crecimiento del negocio y a proyectos de transformación.

Entre 2018 y 2023, como directora general de la división de lujo, lideró integración del clúster España-Portugal. En ese periodo, el grupo destaca crecimiento en facturación y cuota de mercado, lanzamiento de cinco nuevas marcas y modernización del modelo de salida al mercado del negocio de retail, además de varios proyectos de transformación.

Desde 2023, Jaureguizar dirige la división de productos de gran consumo en España y Portugal. La compañía atribuye a su gestión parte del crecimiento del área en un contexto de mercado desafiante y pone ejemplos como la conquista del liderazgo en cuidado del cabello, lanzamiento de Mixa o despliegue de un modelo vinculado a TikTok Shop.

Según el grupo, su perfil combina orientación a resultados con un enfoque innovador centrado en transformación, modernización operativa y desarrollo del talento. En el comunicado, Alonso de Lomas pone el acento en su experiencia en lujo y gran consumo y en su capacidad para liderar cambios complejos, además de su cercanía con clientes y socios.

L’Oréal cerró los nueve primeros meses del ejercicio actual con ventas de 32.807 millones de euros, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, un 3,4% en términos comparables. Entre julio y septiembre, la compañía alcanzó una facturación de 10.334 millones de euros, un 0,5% más que en el mismo periodo del año anterior.