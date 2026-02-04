La Fundación Academia de la Moda Española renueva su patronato con Juan Duyos al frente

Modaes

La Fundación Academia de la Moda Española (Fame) reorganiza su cúpula. El diseñador Juan Duyos, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), asume, además, la presidencia de Fame en relevo de Modesto Lomba. La asociación también ha incorporado como patronos al diseñador Roberto Torretta y a la ejecutiva Ainhoa García Etxaniz.

“En esta nueva etapa, seguiremos impulsando proyectos que intenten dar respuesta a los retos y desafíos de la moda española. Y, además, con el convencimiento de que nos encontramos en la década de las alianzas. El ecosistema de la moda española debe conectarse, cooperar y ser consciente de que juntos se va más lejos, y para ello, podrán contar con la Academia de la Moda Española”, ha señalado Juan Duyos.

El diseñador toma el relevo de Modesto Lomba, presidente de Fame desde su fundación en 2020, que continuará en el patronato. De esta forma, Fame estará liderada por Juan Duyos y Pepa Bueno, presidente y vicepresidenta de la Fundación, y de otros siete patronos: los diseñadores Modesto Lomba, Juanjo Oliva y Roberto Torretta, otros perfiles del sector como Beatriz González-Cristóbal, actualmente directora del master universitario de Acceso a la Abogacía e Industria del Lujo y la Moda en el centro de estudios Garrigues; Alejandra Caro, anteriormente directora de márketing de Harrods; y Ainhoa García, consultora del negocio de la moda, e Ignacio Sierra, recién nombrado presidente del Observatorio del Textil y la Moda y director general corporativo de Tendam.



Fame pondrá el foco en los próximos meses en llevar a cabo “planes orientados a potenciar el talento de la moda española dentro y fuera de nuestro país, promover la recuperación y pervivencia de la artesanía y situar la moda en el centro del debate cultural, económico y social”, según ha señalado la fundación en un comunicado.

Entre las activaciones de Fame se encuentra los Premios Academia de la Moda España, organizados junto a Rtve y la celebración del European Designer Fashion Summit, unas jornadas internacionales en colaboración con el Ministerio de Cultura y con Acme.

Por otro lado, Fame continuará con el Programa de formación y acompañamiento empresarial a las artesanías de la moda en colaboración con Cunef Universidad, así como con la Alianza por la Formación Profesional, donde es el principal interlocutor de la familia profesional de confección, textil y piel con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.