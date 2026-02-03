Puma reorganiza su negocio con una división para ‘training’ y pone a un exAdidas al frente

Modaes

Puma reorganiza sus áreas de negocio para impulsar el desarrollo de la categoría training (ropa de entrenamiento). La empresa, que la semana pasada incorporó a la china Anta como primer accionista, ha creado una unidad de negocio para training y ha puesto al frente a un exdirectivo de Adidas.

Según ha comunicado la compañía, el objetivo de este movimiento es aumentar el foco en la categoría de training, en la que la empresa ve alto potencial de crecimiento. “Con el fin de agilizar la toma de decisiones y ayudar a dar forma a la oferta de ropa de Puma en otras categorías de negocio”, la nueva unidad de negocio training tendrá su sede en la sede central de la empresa en Herzogenaurach, en Alemania.

En 2025, Puma colocó training como una de sus categorías foco para los próximos años, junto con running, fútbol y sportstyle. Hasta ahora, categorías running y training estaban agrupadas en una sola unidad de negocio.

Puma reorganiza su negocio para agilizar la toma de decisiones

Para liderar esta nueva unidad de negocio, Puma ha incorporado a un ejecutivo de largo recorrido en el sector. Se trata de Marvin Hoffmann, que reportará a Maria Valdes, responsable de marca del grupo. Hasta ahora, Hoffman esta al frente del márketing global de outdoor de la marca Adidas.

Puma es uno de los gigantes de la industria internacional del deporte que atraviesa un momento más débil. A la espera de que la compañía dé a conocer su evolución en el conjunto de 2025, la empresa cerró los nueve primeros meses con una caída de ventas del 8,5% y pérdidas de 309 millones de euros. En noviembre, Puma anunció 900 despidos.

La semana pasada, Anta comunicó al regulador bursátil la firma de la adquisición del 29,06% del capital del grupo alemán que estaba en manos de la familia Pinault, propietaria de Kering. Puma acordó la venta de más de 43 millones de acciones a un precio de 35 euros por título. El montante de la transacción ha superado los 1.505 millones de euros.