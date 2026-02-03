Rituals cierra 2025 con un crecimiento del 15,7%, hasta 2.430 millones de euros

Modaes

Rituals cierra el ejercicio de su 25 aniversario con crecimiento a doble dígito. La empresa holandesa de cosmética ha registrado unos ingresos de 2.430 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 15,7%.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de Rituals se ha situado en 545 millones de euros, lo que representa un margen de alrededor del 22,5%, según ha informado la compañía en una nota de prensa este martes.

Rituals cuenta con cerca de 1.500 tiendas y está presente en más de 4.800 puntos de venta en grandes almacenes y perfumerías, en un total de 33 países. El pasado ejercicio, la compañía registró un “crecimiento récord” en Francia, Italia y Reino Unido. La propuesta de cosmética “experimentó un mayor crecimiento” también en China y Oriente Medio.

Rituals abrió más de doscientas tiendas en todo el mundo en 2025

Publicidad

La compañía puso en marcha más de doscientas tiendas en todo el mundo en 2025, incluidos los flagships de Oxford Street, en Londres, Bahnhofstrasse, en Zúrich, y Tauentzien, en Berlín. Las ventas online, por su parte, representan más del 20% de sus ingresos.

Rituals se refuerza en su oferta de recargas de sus envases, con 9,9 millones vendidas en 2025, un 22% más que el año anterior. Por otra parte, también se centra en el proyecto Mind Oasis, que ofrece tratamientos de hidromasaje y “masaje mental”. La propuesta está presente en once ubicaciones en Países Bajos, España, Francia y Reino Unido y tiene previstas más aperturas para 2026.

El consejero delegado de Rituals, Raymond Cloosterman, ha afirmado que “2026 será un año de inversión centrado en mantener el impulso”, y ha anunciado que la compañía renovará 1.500 tiendas, seguirá con la expansión por Asia, acelerará la innovación con nuevos productos y continuará con el despliegue de Mind Oasis.

La compañía de cosmética Rituals, se fundó en el año 2000 de la mano de Raymon Clooseterman. Con sede en Àmsterdam (Países Bajos), la empresa cuenta con una gran presencia en España, con más de 1.000 empleados entre tiendas y oficinas.