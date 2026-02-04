Lenzing toma el control de TreeToTextile para acelerar la industrialización de nuevas fibras

Modaes

Lenzing ha dado un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en fibras sostenibles con la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa sueca TreeToTextile, especializada en fibras next gen. La operación permite al grupo austriaco tomar el control de la compañía y acelerar el desarrollo industrial de su tecnología de nueva generación, según ha declarado en nota de prensa.

La transacción, ejecutada mediante la emisión de nuevas acciones, refuerza la posición de Lenzing como proveedor líder de fibras especiales de base celulósica y amplía su cartera de innovación con una plataforma tecnológica escalable y protegida por patentes.

TreeToTextile, fundada en 2014 y con sede central en Estocolmo, en Suecia, ha desarrollado un proceso que supone un salto tecnológico en la producción de fibras celulósicas, tras hitos como la viscosa en el siglo XX o el lyocell en los años noventa. La tecnología promete mejoras sustanciales en sostenibilidad, ventajas de costes y una amplia aplicación en textil y no tejidos. “La innovación a escala industrial precisa de tiempo, experiencia y colaboraciones fuertes”, ha declarado Roxana Barbieru, consejera delegada de TreeToTextile.

Con la entrada mayoritaria, Lenzing busca “acelerar el escalado industrial y la comercialización de esta innovación”, según ha declarado Georg Kasperkovitz, director de operaciones de la empresa austriaca. El grupo prevé aumentar de forma significativa la producción en la planta de Nymölla, en Suecia, y avanzar en la preparación de la primera instalación industrial a gran escala, en una ubicación en Europa aún por determinar.

La compañía también espera generar sinergias operativas a partir de una colaboración más estrecha entre los equipos de Lenzing y TreeToTextile. La operación se enmarca en la estrategia de “premiumización” del grupo y en su objetivo de consolidar su liderazgo en el mercado global de fibras especiales.

Tras la operación, H&M Group, Inter Ikea Group y Stora Enso continuarán como accionistas minoritarios, aportando su visión de mercado y consumidor, junto a Lscs Invest. TreeToTextile, cuenta actualmente con 57 empleados y centros en Estocolmo, Nymölla y Gotemburgo.

Lenzing es un grupo industrial centenario, con sede en la ciudad austriaca del mismo nombre, especializado en la producción de fibras especiales y premium de base celulósica, con una facturación de 2.660 millones de euros en 2024 y casi 7.800 empleados en todo el mundo.