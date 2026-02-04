G-Star anuncia una reestructuración y recorta 75 puestos de trabajo

Modaes

G-Star se adentra en un proceso de reestructuración. El grupo holandés, especializado en moda denim, tiene el objetivo de “reducir la complejidad” dentro de la organización, a la vez que mejorar su eficiencia. Esta acción implicará el recorte de 75 empleos, según recoge un comunicado.

El consejero delegado de la compañía, Rob Schilder, considera que simplificando la organización se “fortalece el enfoque” de la empresa, que pasará a ser “más ágil” para “servir mejor a los clientes” y “lograr un crecimiento sostenible”.

G-Star cuenta en la actualidad con alrededor de trescientas tiendas distribuidas en sesenta países y está disponible en más de 5.000 puntos de venta en todo el mundo y en el canal online.

G-Star fue adquirida por WHP Global, también dueña de Lotto, en 2023

La empresa anunció en abril del año pasado el nombramiento de Rushemy Botter y Lisi Herreburg, diseñadores de la firma holandesa Botter, como directores creativos de la marca, encargados de “explorar nuevas posibilidades” para la marca.

En 2023, WHP Global, compañía especializada en gestión de marcas y dueña también de Lotto, adquirió la compañía, que hoy en día cuenta también con una participación en Rag & Bone y Bonobos, empresa americana de moda.

G-Star Row comenzó su trayectoria en 1989, cuando Jos van Tilburg fundó la empresa. Tras convertirse en uno de los mayores grupos del mundo de la industria del denim, la firma entró en horas bajas que le llevó a ejecutar una reestructuración internacional en 2020.