Momad, estrategia renovada: cita veraniega, formato cualitativo y sinergias con pasarela

Triana Alonso

Momad da un paso adelante en su reinvención. La feria de moda, calzado y accesorios de Ifema reformulará su edición estival con un formato “más boutique” en julio y una estructura de dirección que busca coordinar mejor el calendario de la moda en Madrid. El movimiento llega tras meses de revisión del mapa ferial y en un contexto en el que el negocio reclama citas más ajustadas al ciclo real de compras.

En febrero, Momad volverá a celebrarse de jueves a sábado, en paralelo a Bisutex e Intergift y en el pabellón 10 de Ifema, consolidando este bloque como cita invernal de referencia para el lifestyle en Madrid. Como en la última edición de septiembre, la organización quiere combinar marcas consolidadas, firmas emergentes y un visitante profesional mixto, nacional e internacional.

La feria parte de una base sólida. La última convocatoria, celebrada en septiembre, reunió a más de 300 marcas de 23 países y un 11% el tráfico profesional global respecto al año anterior. Momad aspira ahora a que esos resultados no sean un techo, sino el punto de partida de un nuevo modelo que acompañe mejor la transformación del sector, que aporta el 2,9% del PIB y registró 23.000 millones de euros en exportaciones en 2024.

Momad: calendario en revisión y verano en clave de ‘boutique’

Publicidad

La gran sacudida confirma su llegada en verano. La edición que tradicionalmente se celebraba en septiembre pasará adelantarse al 23 al 25 de julio de 2026, tal y como ha confirmado la feria a Modaes después de someter el planteamiento a votación del comité. El cambio está directamente ligado a la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en Ifema y que desplazará del calendario ferial a las citas que ocupaban ese fin de semana: Momad, Bisutex, Intergift y MadridJoya. El impacto estimado de la carrera para la región asciende a 450 millones de euros.

Para Momad, seguir en su formato tradicional en septiembre no era una opción neutra. Mantener la fecha suponía coincidir con Who’s Next en París y retrasar la feria a finales de mes la dejaba descolgada del calendario comercial, con la mayoría de pedidos ya cerrados. Tras consultar al sector, Ifema ha apostado por julio y por una convocatoria más concentrada en la que prime el carácter cualitativo frente al volumen. “Estamos construyendo un nuevo Momad”, explican desde la dirección.

La edición de julio se plantea como un test optimista. La feria quiere dar una oportunidad al formato y probar hasta qué punto adelantar el calendario permite ganar relevancia en plena campaña, capturar nuevos pedidos y ofrecer una herramienta útil a un multimarca que se reduce y a un comercio internacional cada vez más competitivo. Madrid se juega, en parte, su posición en el mapa europeo de ferias de moda.

Al mismo tiempo, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid también ha movido ficha y retrasará su próxima edición a marzo, lo que abre margen para ordenar mejor las citas de moda de la ciudad y explorar sinergias más claras entre pasarela y feria.

Asier Labarga lidera el mando único y el regreso de la moda al centro

Publicidad

En la organización interna, Ifema ha dibujado un mando único de la moda. Julia González continúa al frente del día a día de Momad. Sobre esa base operativa se sitúa ahora Asier Labarga, director de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que también asumió una figura de coordinación y liderazgo de las ferias de lifestyle y salud.

Su papel pasa por mirar el conjunto: calendario, posicionamiento, pesos relativos de cada cita y posibles puentes entre pasarela y feria. La idea es que la pasarela funcione como escaparate de imagen y que Momad concentre el negocio, con una propuesta más afinada para el canal profesional. “Estamos muy satisfechos con la idea de recuperar la esencia de moda en la feria”, señalan desde la organización.

En la oferta, Momad quiere reforzar el segmento de marcas de nivel medio y subrayar la fabricación en España y en Europa, sin cerrar la puerta a otros orígenes. En la próxima cita está previsto el regreso de enseñas españolas como Victoria o Surkana, junto a otras firmas con foco en diseño y producto de proximidad.

La internacionalización será otro de los pilares de esta etapa. Ifema ha avanzado que se potenciará el programa de compradores internacionales para atraer retailers, cadenas especializadas, concept stores y operadores de ecommerce de mercados clave. “Tenemos gran vocación exportadora y contaremos con un impulso de empresas internacionales”, subrayan desde la dirección.

Sobre el plano, el nuevo Momad también se verá. La organización trabaja con la posibilidad de ajustar la distribución de espacios y pabellones para mejorar la presentación. A medio plazo, la apuesta pasa por adelantar las compras, ganar nuevos nichos de visitantes y convertir la feria en un evento más preciso.