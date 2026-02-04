Lacoste se reordena: coloca a su máximo responsable en Iberia como CEO de filiales Emea

T. Alonso/ P. Riaño

Lacoste perfecciona su organigrama. La compañía de moda francesa ha promocionado a José Miguel Seijo, hasta finales de 2025 máximo responsable del negocio en la Península, como consejero delegado de filiales de Europa, Oriente Medio y África (Emea). El movimiento eleva el perímetro de responsabilidad del ejecutivo más allá de Iberia, región que ha liderado desde septiembre de 2020.

Según han explicado desde la empresa a Modaes, el ascenso responde a una dinámica organizativa interna habitual. El directivo suma la coordinación de nuevos mercados y ámbitos de actividad, sin que ello implique reordenaciones adicionales. En ese marco, la compañía ha insistido en que no hay cambios de fondo en los equipos, sino que las estructuras que operaban hasta el momento se mantienen en el mismo lugar y no se han activado más ajustes vinculados al nombramiento.

El nuevo alcance del cargo de Seijo incorpora la coordinación de la región de Dach, con Alemania, Austria y Suiza, además de los países nórdicos, con Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia. A ello se suman Reino Unido y Benelux, con Bélgica y Países Bajos. Francia, como mercado de origen de la compañía, se mantiene al margen del ajuste de organigrama.

Además, el ejecutivo añade la coordinación de actividad en travel retail y golf, un perímetro transversal que se incorpora igualmente a la gestión del mercado ibérico, con España y Portugal, de acuerdo con la actualización del cargo. Seijo desarrolla su actividad desde Barcelona, donde ha concentrado su trayectoria reciente al frente del negocio regional.

Seijo se incorporó a Lacoste en 2018. Desde entonces, en la compañía del cocodrilo, el directivo ha estado ligado a responsabilidades de gestión y dirección de finanzas y operaciones en Iberia, con un salto, dos años más tarde, a la primera línea del negocio regional.

Antes, desarrolló una parte relevante de su carrera durante siete años en la empresa de joyería Swarovski, donde ocupó puestos de responsabilidad en finanzas y administración, primero en Iberia y más tarde con un perímetro más amplio de coordinación. Con anterioridad, desarrolló su trayectoria durante más de una década, entre 1999 y 2011, en la firma británica de lujo Burberry en

posiciones financieras hasta convertirse en director financiero en 2008.

En el apartado académico, el directivo combina formación ejecutiva con una base especializada en finanzas. En 2018 cursó un programa de management en Iese Business School, orientado a alta dirección, y tres años antes, completó un leadership programme en Hult Ashridge Executive Education, centrado en liderazgo organizacional. Asimismo, Seijo suma un MBA en finanzas que cursó entre 2004 y 2005 en Esade.

El ejecutivo, que arrancó su formación universitaria en 1995 con estudios de economía y administración de empresas en la Universitat Ramon Llull, finalizó un MAF en finanzas con especialización en fiscalidad en Universitat de Barcelona en 2002.

En su trayectoria al frente de la filial en España y Portugal de Lacoste, Seijo ha ejecutado un plan de reorganización, primero, y relanzamiento, después, del negocio. Lacoste Ibérica finalizó el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 95,61 millones de euros, en línea con los 95,51 millones de euros del año anterior. El resultado neto de la sociedad se situó en 2,95 millones de euros, desde los 4,25 millones de euros de 2023.

A cierre de 2024, Lacoste Ibérica gestionaba treinta tiendas propias, así como noventa corners en El Corte Inglés y diez establecimientos en régimen de franquicia. La filial, que busca activamente socios para crecer con franquicias, continúa con el plan de optimización del parque de tiendas iniciado en 2019.

Ajuste internacional

El ajuste alrededor de las responsabilidades de Seijo se enmarca en un periodo de reordenación en la cúpula de Lacoste. A finales de junio de 2025, la compañía gala anunció la incorporación de Éric Vallat como nuevo consejero delegado, con la previsión de que asumiera el cargo en septiembre, tras más de cinco años al frente de Rémy Cointreau.

En ese relevo, Thierry Guibert, consejero delegado de Lacoste desde 2005, pasó a concentrar su papel en la dirección del grupo. El ejecutivo mantuvo, de hecho, la primera línea en la plataforma de marcas MF Brands Group y en el hólding suizo propietario, Maus Frères.

Vallat aterrizó en la empresa con un perfil híbrido entre lujo y gran consumo para liderar la nueva fase de consolidación internacional de la compañía francesa. Antes de tomar el relevo de Rémy Cointreau, había liderado la división de moda y accesorios en Richemont y había pasado por Louis Vuitton en Europa y por Christian Dior Couture en Japón.

Mientras tanto, la marca ha seguido afinando su hoja de ruta comercial con un refuerzo de visibilidad apoyado en retail. En abril de 2025, Lacoste inauguró un flagship store de casi 1.000 metros cuadrados en la Quinta Avenida de Nueva York, en el marco de su ofensiva para elevar notoriedad en Estados Unidos y ampliar el peso del mercado por volumen de facturación.

Ese empuje conecta, además, con la ambición que la compañía ha puesto sobre la mesa. Lacoste aspira a alcanzar 4.000 millones de euros de facturación en 2026, frente a 2.500 millones de euros registrados en 2022. Para apuntalar ese salto, la empresa ha situado el foco en categorías como calzado, moda femenina y perfumería, este último negocio articulado a través de su licencia de fragancias con Interparfums. Los desfiles durante la fashion week parisina y las colaboraciones con deportistas de élite como el tenista Novak Djokovic son, en paralelo, las herramientas con las que robustecer le marca en el plano mediático global.