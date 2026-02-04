Pepco pone un pie en Bruselas con el fichaje de Iria Mouzo, exInditex

Modaes

Pepco se refuerza en Bruselas. La compañía polaca de moda de bajo coste ha fichado a Iria Mouzo Lestón como nueva directora de Asuntos Públicos Corporativos con el objetivo de construir una “red sólida” de operaciones en Europa, según ha publicado ella misma en redes sociales.

La directiva proviene de Inditex, compañía a la que estuvo vinculada durante más de 18 años, prácticamente la totalidad de su vida laboral. “Desde este puesto lidero el desarrollo de la estrategia de asuntos corporativos y regulatorios”, recoge la publicación.

Mouzo fue una de las piedras angulares de Inditex en Bruselas, dirigiendo hasta el año pasado los asuntos públicos, institucionales y regulatorios del gigante gallego de la gran distribución de moda. La empresa española tenía el año pasado a cuatro lobbistas acreditados, frente a los seis del año anterior.

Pepco facturó en el último ejercicio fiscal un 8,72% más

Santiago Martínez Lage, en Inditex desde 2012 como vicesecretario del consejo de administración, tomó el año pasado el puesto de director de asuntos públicos del grupo presidido por Marta Ortega.

Pepco concluyó su último ejercicio fiscal completo, el de 2025, elevando su facturación un 8,72% y ganando un 20% más. Su cifra de negocio se situó en 4.523 millones de euros y, sus ganancias, en 219 millones de euros.

En la misma línea, el primer trimestre del ejercicio fiscal en curso, finalizado el 31 de diciembre de 2025, se cerró con ventas de 1.443 millones de euros, lo que supone un avance del 4,3% a tipo de cambio constante. Pepco cotiza en bolsa y tiene presencia en 18 mercados internacionales.

En España, por el contrario, Pepco redujo estructura el año pasado con el cierre de diez tiendas, lo que afectó a más de doscientos trabajadores.