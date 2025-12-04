Escalada en el lujo francés: LVMH se defiende ante la demanda de un heredero de Hermès

Modaes

LVMH sale al paso de las acusaciones de Nicolas Puechl, el heredero de Hermès que ha interpuesto una demanda civil contra Bernard Arnault, sus sociedades y el hólding, reclamando miles de millones de dólares en daños por la supuesta apropiación de acciones de la maison francesa. A través de un comunicado, el grupo ha rechazado de plano cualquier irregularidad y ha denunciado el desprestigio a través de “una campaña mediática claramente coordinada”.

El caso gira en torno a las participaciones de Hermès pertenecientes a uno de sus herederos, que en una entrevista reciente con el diario L’Express aseguró haberse enterado a posteriori de que su antiguo gestor patrimonial, Eric Freymond, habría vendido sin autorización títulos equivalentes al 5,8% del capital de la compañía. La desaparición de su fortuna está siendo investigada en un procedimiento penal abierto en Francia, después del suicidio de Freymond el pasado julio.

Las nuevas acusaciones se conectan con la entrada sorpresa de LVMH en el capital de Hermès en 2010, a través de una compleja maniobra de swaps de acciones con liquidación en efectivo, una operación financiera que desembocó en una de las batallas accionariales más recordadas del sector. En 2014, ambas compañías alcanzaron un acuerdo que llevó a distribuir la participación entre los accionistas de LVMH, poniendo fin al enfrentamiento.

En su comunicado enviado el miércoles, el conglomerado francés ha subrayado que está “acostumbrado a críticas infundadas de detractores o de individuos que buscan capitalizar su notoriedad”, pero que la avalancha reciente de informaciones le obliga a responder para “evitar interpretaciones falsas” sobre la operación realizada hace más de quince años.

LVMH y Hermès protagonizaron una de las batallas accionariales más importantes del sector en 2010

Publicidad

“LVMH y su accionista reiteran firmemente que nunca, en ningún momento, han desviado acciones de Hermès International ni poseen participaciones ocultas”, ha señalado la compañía. El grupo también recuerda que el heredero ya había sido desestimado varias veces por la justicia suiza en sus intentos de vincular el caso a movimientos del hólding de Arnault.

El heredero desempeñó un papel central durante la ofensiva de LVMH en 2010, al ser el único miembro de la familia que rechazó adherirse al pacto para agrupar las acciones en una sociedad no cotizada. Aquel acuerdo estaba diseñado para blindar Hermès frente a una eventual toma de control del gigante del lujo.

La demanda presentada ahora reabre un episodio que había quedado cerrado desde 2014, aunque esta vez el foco no está en la estrategia de LVMH, sino en la actuación del gestor patrimonial del heredero y en la pérdida de sus títulos. El proceso civil y la investigación penal en curso avanzan en paralelo.

LVMH, por su parte, ha advertido de que “se reserva el derecho de tomar cualquier medida necesaria” para defenderse de las acusaciones y proteger su reputación. Según el grupo, las informaciones difundidas estos días buscan reescribir los hechos y asociar al conglomerado a una desaparición patrimonial que atribuye exclusivamente a la actuación del gestor suizo.

LVMH cerró los nueve primeros meses de 2025 con una facturación de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería, donde se integra Fendi, redujo el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiembre.