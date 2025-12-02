LVMH asciende al CEO de Louis Vuitton para liderar el Fashion Group en relevo de Toledano

T. Alonso

LVMH da un nuevo paso en su cúpula de moda. El grupo francés de lujo ha promocionado a Pietro Beccari, hasta ahora presidente y consejero delegado de Louis Vuitton, para asumir también la presidencia ejecutiva del LVMH Fashion Group a partir del próximo 1 de enero de 2026. El ejecutivo tomará el testigo del histórico Sidney Toledano, que deja el día a día tras más de tres décadas como mano derecha y hombre de confianza de Bernard Arnault, permaneciendo como asesor del presidente del hólding.

Según ha explicado la compañía este martes, la decisión de Toledano llega después de más de treinta años de estrecho trabajo con Arnault. En un comunicado, el máximo responsable de LVMH le agradece “haber estado siempre presente, en todas las circunstancias, con determinación, talento y lealtad”. Arnault ha aprovechado también para subrayar el perfil de Beccari, al que presenta como un líder con energía “sin límites”, rodeado de talento y encargado de preparar el futuro de las maisons del grupo.

El movimiento no afectará sólo a estos dos nombres. Damien Bertrand, coconsejero delegado de Louis Vuitton, se incorporará al comité ejecutivo del grupo. LVMH ha señalado que en los últimos meses su aportación ha sido clave y que Beccari podrá apoyarse aún más en él en su nueva etapa. El grupo ha adelantado, además, que habrá un periodo de transición entre Toledano y su sucesor, que ya formaba parte del máximo órgano de decisión del conglomerado.

El LVMH Fashion Group reúne marcas como Celine, Loewe, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Pucci o Patou. Con el nuevo organigrama, Beccari concentrará la gestión de Louis Vuitton y la supervisión de estas maisons, en una estructura que refuerza su peso interno y agrupa bajo su mando parte del negocio de moda del grupo.

El nombramiento llega después de un intento de sucesión que no llegó a consolidarse. Hace aproximadamente un año, LVMH había anunciado que Michael Burke, antecesor de Beccari al frente de Louis Vuitton, sería el encargado de suceder a Toledano en el Fashion Group. Aquella transición no se completó y, el pasado julio, Burke fue finalmente designado presidente y consejero delegado de LVMH Americas, una nueva posición centrada en Norteamérica y Latinoamérica, además de presidente no ejecutivo del consejo de Tiffany & Co.

En la última década, Beccari se ha convertido en una de las figuras centrales de la división de moda del grupo. Se le atribuye el fuerte ciclo de crecimiento de Dior desde 2018 y, en 2023, LVMH lo trasladó a la cúpula de Louis Vuitton, mientras Delphine Arnault tomaba su relevo en Dior. Ya en Vuitton, el directivo fichó a Pharrell Williams como director creativo de la línea masculina y ha impulsado flagships experienciales en Shanghái, Seúl o Pekín, espacios que combinan historia de marca, colecciones exclusivas y restauración para reforzar el vínculo con el cliente.

Beccari nació en Parma y jugó al fútbol de forma profesional antes de orientarse al márketing internacional. Empezó su carrera en Reckitt Benckiser en Milán, pasó por Parmalat en Nueva York y trabajó una década en Henkel, en Alemania. En 2006 se incorporó a Louis Vuitton como director de estrategia y coordinación de márketing, con responsabilidades crecientes sobre áreas como el prêt-à-porter y los accesorios, hasta convertirse en vicepresidente ejecutivo.

En 2012 asumió la presidencia y la dirección general de Fendi después de Michael Burke, que había pasado a Bulgari. Más adelante volvió a sucederle, primero en Dior y después en Louis Vuitton, mientras Delphine Arnault tomó a su vez el relevo de Beccari en dos ocasiones. Su llegada al frente del Fashion Group añade un nuevo capítulo a esta cadena de relevos en la cúpula de LVMH, con Toledano ahora en un papel de asesor y Burke centrado en el negocio americano.

LVMH cerró los nueve primeros meses de 2025 con una facturación de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería, donde se integra Fendi, redujo el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiembre.