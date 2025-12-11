México se lanza a por los aranceles con tarifas de hasta el 50% a importaciones chinas

Agencias

México, a por los aranceles en China. El Senado mexicano ha aprobado la reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie) para imponer aranceles de entre el 5% y el 50% a más de 1.400 productos procedentes de países asiáticos que no tienen un acuerdo comercial con México, como Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia o China, que ya ha advertido de que la medida perjudica considerablemente sus intereses.

El proyecto de ley, que fue aprobado con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, permitirá la imposición de aranceles desde el 1 de enero de 2026 a 1.463 productos, incluyendo desde ropa hasta metales y componentes para automóviles. Si bien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado cualquier conexión entre la reforma y la ofensiva proteccionista frente a China impulsada por Donald Trump, la medida coincide con los preparativos de las negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México estima que los nuevos aranceles generarán cerca de 52.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de euros) en ingresos adicionales el próximo año.

El Ministerio de Comercio de China ha reconocido este jueves que la propuesta se ha ajustado parcialmente al borrador inicial, con una reducción parcial de los aranceles sobre algunos componentes. Sin embargo, los aranceles a productos industriales ligeros y textiles, “seguirán perjudicando considerablemente los intereses de los socios comerciales relevantes, incluida China”.

En este sentido, un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha recordado que el gigante asiático se ha opuesto sistemáticamente a cualquier tipo de aumento unilateral de aranceles, y ha añadido que Pekín espera que “México corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible”. Para salvaguardar los intereses de las industrias chinas pertinentes, ha recordado que el Ministerio de Comercio inició a finales de septiembre una investigación contra México sobre barreras comerciales y a la inversión, la cual se encuentra actualmente en curso.

En referencia a declaraciones de funcionarios mexicanos que relacionaban el aumento de aranceles con la próxima revisión del T-mec, ha señalado que China celebra que los países resuelvan sus diferencias mediante acuerdos comerciales, pero ha subrayado que “ningún acuerdo debe condicionarse a afectar el desarrollo del comercio mundial ni perjudicar los intereses legítimos de China”.

“China espera trabajar junto a México para fortalecer la comunicación y el diálogo en el campo económico y comercial, gestionar adecuadamente las diferencias, profundizar la cooperación pragmática y salvaguardar conjuntamente la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales”, ha concluido.