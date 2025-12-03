Inditex desafía a los aranceles de Trump y ultima el desembarco de Bershka en EEUU

T. Alonso / P. Riaño

Inditex mantiene su apuesta por Estados Unidos pese a la incertidumbre que sobrevuela el mercado. Según ha anunciado Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, en la conferencia con analistas de los resultados de los nueve primeros meses de 2025, la compañía desembarcará en Estados Unidos con Bershka.

La cadena de moda joven del grupo español pondrá en marcha en 2026 dos establecimientos en el área de Miami, una de las zonas por las que más está apostando la moda en los últimos meses. La apertura de tiendas físicas se llevará a cabo tras el buen desempeño alcanzado por Bershka en el canal online en el mercado.

Hasta ahora, Inditex operaba con tiendas físicas en Estados Unidos únicamente con Zara y Massimo Dutti. El grupo cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas en el mercado estadounidense desde que puso en marcha su primera tienda en el país en Nueva York en 1989. El grupo tiene presencia en veinticinco de los cincuenta estados que componen el país, con 99 tiendas a cierre del ejercicio 2024.

No será la primera vez que Bershka opera en físico en Estados Unidos. En 2017, la cadena instaló un establecimiento temporal en el 580 de Broadway que permaneció abierto durante tres meses.

“Estados Unidos es un mercado muy relevante y seguimos viendo oportunidades de crecimiento selectivo”, ha afirmado el consejero delegado durante la conferencia con analistas, subrayando la próxima apertura en Charlotte (Carolina del Norte), que significará la llegada a veintiséis estados del territorio, y la remodelación de su tienda de Boston. “2026 estará lleno de muchos proyectos excitantes”, ha celebrado el ejecutivo sobre el el aterrizaje físico de la tercera cadena de la compañía gallega.

Asimismo, Inditex planea abrir, a lo largo del próximo ejercicio, una nueva tienda de Zara en San Francisco y proyecta una reforma de magnitud del establecimiento con el que ya opera en la codiciada Quinta Avenida de Nueva York. “El crecimiento está en nuestras manos, no depende tanto del mercado”, ha concluido Maceiras sobre sus firmes ambiciones de expansión, que mantienen su hoja de ruta al margen de los altibajos del país gobernado por Donald Trump.

El grupo español ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con un desarrollo de su facturación del 2,7%, con ventas de 28.171 millones de euros, frente a los 27.422 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía ha finalizado el periodo con un resultado neto de 4.622 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,9% frente a los 4.459 millones de euros de los tres primeros trimestres de 2024.