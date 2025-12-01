El comercio global modera su crecimiento: la IA no compensa el freno de los nuevos aranceles

Modaes

El comercio mundial de mercancías crecerá más lento en la segunda mitad de 2025, según las previsiones del barómetro de la Organización Mundial del Comercio. Se prevé que el impacto del front-loading previo a los aranceles se desvanezca en los últimos meses del año y no compense el empuje de la Inteligencia Artificial (IA).

El impulso de los productos vinculados con la IA sostiene el crecimiento del comercio global, a pesar del enfriamiento. Así que, según la OMC, los datos del tercer trimestre cerrarán de forma expansiva, aunque moderada, y lo mismo ocurrirá en el cuarto.

Para establecer sus previsiones, la OMC observa la tendencia en seis indicadores. Cinco de ellos tienen previsiones de crecimiento, excepto el de materias primas agrícolas, clave para fibras naturales y parte de la cadena textil, en clara contracción. Los de transporte aéreo y componentes electrónicos siguen señalando crecimiento, pero de forma más moderada que hace unos meses.

La normalización del transporte aéreo y marítimo beneficia a la moda

Tanto el índice de productos de automoción como el de componentes electrónicos, se sitúan bastante por encima de la tendencia en 2025. Por último, el de nuevos pedidos de exportación supera ya el del segundo trimestre, tras la volatilidad de finales de 2024 y principios de 2025.

La industria de la moda se beneficia de dos de los elementos que el barómetro registra en expansión: la normalización del transporte aéreo y marítimo, que facilita la gestión de inventarios y reduce tiempos de entrega. Sin embargo, estos indicadores no son suficientes para contrarrestar la ausencia del sector en el motor real del crecimiento global: la tecnología.

El informe más reciente de Global Trade Outlook and Statistics, publicado el pasado 7 de octubre, prevé que el comercio de mercancías crezca un 2,4% en 2025 y un 0,5% en 2026, debido al aumento de aranceles y la persistencia de la incertidumbre en política comercial en la segunda mitad de 2025 y en 2026.

El informe de la OMC confirma que los bienes relacionados con IA son hoy la principal palanca que mantiene el comercio en terreno positivo. La moda, que históricamente ha dependido más del consumo discrecional, la capacidad de gasto y los costes logísticos, no está captando ninguno de los beneficios estructurales del nuevo ciclo tecnológico. Y según la previsión de crecimiento casi plano para 2026, el sector podría ser uno de los más expuestos al cambio de escenario.

El Barómetro del Comercio de Bienes que publica trimestralmente la OMC es un indicador compuesto adelantado del comercio mundial, que ofrece una señal temprana sobre la trayectoria del comercio de mercancías antes de las estadísticas oficiales.