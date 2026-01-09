Las ventas de moda en Italia consolidan la mejora en noviembre con un alza del 1,4%

Pablo Bueno

Noviembre vuelve a ser positivo para el comercio de moda en Italia. Según los últimos datos publicados por el Istituto Nazionale di Statistica (Istat), el comercio de prendas de vestir en Italia mantuvo en noviembre el mismo ritmo de crecimiento que en octubre, con una subida en las ventas del 1,4% interanual. El dato confirma el cambio de tendencia tras dos meses consecutivos de descensos y devuelve al sector a niveles de crecimiento moderado.

La evolución de las ventas de moda en Italia a lo largo del año ha sido irregular. Tras un inicio de ejercicio con incrementos contenidos, el sector encadenó varios meses de retrocesos durante el verano, tocando mínimos en septiembre. Desde entonces, el rebote de octubre y la estabilidad de noviembre apuntan a una cierta normalización del consumo.

También mejora el comportamiento del calzado y los artículos de piel y de viaje. En noviembre, las ventas de este segmento aumentaron un 1,3% interanual, frente al descenso del 0,7% registrado en octubre y la caída del 5,8% de septiembre. Se trata del primer dato claramente positivo tras un verano marcado por fuertes ajustes.

La evolución de la moda en Italia se apoya en un mejor tono del conjunto del comercio no alimentario. En noviembre, las ventas de este segmento crecieron un 1,4%, muy por encima del 0,5% de octubre y del ligero descenso del 0,2% registrado en septiembre. Dentro de este grupo se integran tanto el comercio de prendas de vestir como el de calzado y artículos de piel.

En el conjunto del retail italiano, el consumo mantuvo un crecimiento estable. Las ventas minoristas totales aumentaron un 1,3% interanual en noviembre, el mismo ritmo que en octubre y claramente por encima del 0,7% de septiembre, reflejando una mejora gradual del entorno de consumo.

El Istat elabora mensualmente estos indicadores a partir de una amplia muestra de establecimientos comerciales. Las cifras miden la evolución interanual del volumen de ventas y permiten seguir la evolución del consumo tanto a nivel agregado como por grandes ramas de actividad, entre ellas el comercio de moda.